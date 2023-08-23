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Пострадали трое: автомобиль съехал в кювет и перевернулся на новосибирской трассе

Водитель находился в состоянии алкогольного опьянения

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Авария произошла в Усть-Таркском районе

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Вечером 23 августа в Новосибирской области произошло ДТП, в котором пострадали три человека. Как сообщил в своем телеграм-канале первый замначальника УГИБДД по региону Андрей Кузнецов, автомобиль сибиряков съехал в кювет на дороге и опрокинулся.

Авария произошла в 19:10 в Усть-Таркском районе. 40-летний водитель автомобиля «Тойота Корона Премио» ехал по дороге «Усть-Тарка — Верхнеомка», где не справился с управлением и съехал в левый кювет, после чего машина перевернулась. В сообщении указано, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.

— В результате ДТП водитель и две женщины-пассажира получили ранения различной степени тяжести, — указано в сообщении телеграм-канала «Дороги с Кузнецовым».

23 августа в Новосибирске на Советском шоссе произошло ДТП с участием двух автомобилей. В аварии погиб один человек, еще шестеро получили травмы.

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