Пострадали трое: автомобиль съехал в кювет и перевернулся на новосибирской трассе

Вечером 23 августа в Новосибирской области произошло ДТП, в котором пострадали три человека. Как сообщил в своем телеграм-канале первый замначальника УГИБДД по региону Андрей Кузнецов, автомобиль сибиряков съехал в кювет на дороге и опрокинулся.
Авария произошла в 19:10 в Усть-Таркском районе. 40-летний водитель автомобиля «Тойота Корона Премио» ехал по дороге «Усть-Тарка — Верхнеомка», где не справился с управлением и съехал в левый кювет, после чего машина перевернулась. В сообщении указано, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.
— В результате ДТП водитель и две женщины-пассажира получили ранения различной степени тяжести, — указано в сообщении телеграм-канала «Дороги с Кузнецовым».
23 августа в Новосибирске на Советском шоссе произошло ДТП с участием двух автомобилей. В аварии погиб один человек, еще шестеро получили травмы.