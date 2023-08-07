Грузовик загорелся на Сибиряков-Гвардейцев — столб черного дыма попал на видео

В Новосибирске 7 августа на проезжей части загорелся грузовик Isuzu. Об этом сообщает Telegram-канал «АСТ-54 Black».
ЧП произошло на улице Сибиряков-Гвардейцев. На кадрах, сделанных очевидцами, видно, что транспортное средство — в огне. От него идет столб черного дыма.
На место прибыла пожарная машина.
— В течение 4 минут пожарные МЧС России ликвидировали возгорание. Пострадавших нет. Огнем повреждена кабина на площади 6 квадратных метров, — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.
Подобный случай произошел весной. 24 мая автомобиль вспыхнул на улице Станционной в Новосибирске — НГС также публиковал видео.