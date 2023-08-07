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СрочноГрузовик загорелся на Сибиряков-Гвардейцев
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Грузовик загорелся на Сибиряков-Гвардейцев — столб черного дыма попал на видео

Тем временем движение по дороге продолжается

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Грузовик загорелся на улице Сибиряков-Гвардейцев в Новосибирске. На место прибыли пожарные

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В Новосибирске 7 августа на проезжей части загорелся грузовик Isuzu. Об этом сообщает Telegram-канал «АСТ-54 Black».

ЧП произошло на улице Сибиряков-Гвардейцев. На кадрах, сделанных очевидцами, видно, что транспортное средство — в огне. От него идет столб черного дыма.

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Из грузовика валит столб черного дыма

Видео: «АСТ-54 Black» / Telegram

На место прибыла пожарная машина.

— В течение 4 минут пожарные МЧС России ликвидировали возгорание. Пострадавших нет. Огнем повреждена кабина на площади 6 квадратных метров, — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.

Подобный случай произошел весной. 24 мая автомобиль вспыхнул на улице Станционной в Новосибирске — НГС также публиковал видео.

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