Автомобиль вспыхнул на Станционной — видео пожара

24 мая в Новосибирске на дороге загорелся автомобиль. Как сообщает телеграм-канал «АСТ-54 Black», инцидент произошел на улице Станционной в Ленинском районе Новосибирска. Пожар попал на видео.
— На месте работают пожарные, а сотрудники ГИБДД перекрыли движение, — указано в сообщении.
По данным 2ГИС, на участке дороги после ДТП образовалась пробка. Затор наблюдается на улице Станционной до остановки наземного транспорта «Завод Сибиар».
НГС обратился в пресс-службу ГУ МЧС России по Новосибирской области и отдел пропаганды ГИБДД по Новосибирску с просьбой прокомментировать ситуацию.
В середине мая в Заельцовском районе Новосибирска загорелась машина. Очевидцы опубликовали видео пожара.