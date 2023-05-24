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Автомобиль вспыхнул на Станционной — видео пожара

На участке ДТП образовалась пробка

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Инцидент произошел на улице Станционной

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24 мая в Новосибирске на дороге загорелся автомобиль. Как сообщает телеграм-канал «АСТ-54 Black», инцидент произошел на улице Станционной в Ленинском районе Новосибирска. Пожар попал на видео.

— На месте работают пожарные, а сотрудники ГИБДД перекрыли движение, — указано в сообщении.

Затор наблюдается на улице Станционной до остановки наземного транспорта «Завод Сибиар»

Затор наблюдается на улице Станционной до остановки наземного транспорта «Завод Сибиар»

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По данным 2ГИС, на участке дороги после ДТП образовалась пробка. Затор наблюдается на улице Станционной до остановки наземного транспорта «Завод Сибиар».

НГС обратился в пресс-службу ГУ МЧС России по Новосибирской области и отдел пропаганды ГИБДД по Новосибирску с просьбой прокомментировать ситуацию.

В середине мая в Заельцовском районе Новосибирска загорелась машина. Очевидцы опубликовали видео пожара.

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Как сообщили НГС в пресс-службе ГУ МЧС России по Новосибирской области, на улице Станционной горел автомобиль «Пежо-Партнер». Специалисты прибыли на место происшествия в 21:39, ликвидировать возгорание удалось в 21:50.

— Причина пожара не установлена. Пострадавших нет, — уточнили в ведомстве.

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