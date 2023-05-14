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На улице Холодильной загорелась машина — очевидцы сняли ЧП на видео

Пожар произошел в Заельцовском районе

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По словам очевидцев, пожарные приехали на место ЧП через 5 минут

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В Заельцовском районе Новосибирска вечером 14 мая загорелась машина. Видео пожара очевидцы опубликовали в паблике «АСТ-54» во «ВКонтакте».

— На Холодильной, возле кафе «Солнечный день», загорелся автомобиль в 18:00. Пожарные приехали за 5 минут, — сообщил автор поста.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: АСТ-54

Кому принадлежит автомобиль и есть ли пострадавшие от пожара, остается неизвестно.

Корреспондент НГС обратился в пресс-службу регионального МЧС, в ведомстве сообщили, что уточняют информацию.

Ранее в Калининском районе Новосибирска, на улице Танковой, загорелся автомобиль Mercedes-Benz. На место происшествия прибыли пожарные и экипаж скорой помощи.

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