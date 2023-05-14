На улице Холодильной загорелась машина — очевидцы сняли ЧП на видео

В Заельцовском районе Новосибирска вечером 14 мая загорелась машина. Видео пожара очевидцы опубликовали в паблике «АСТ-54» во «ВКонтакте».
— На Холодильной, возле кафе «Солнечный день», загорелся автомобиль в 18:00. Пожарные приехали за 5 минут, — сообщил автор поста.
Кому принадлежит автомобиль и есть ли пострадавшие от пожара, остается неизвестно.
Корреспондент НГС обратился в пресс-службу регионального МЧС, в ведомстве сообщили, что уточняют информацию.
Ранее в Калининском районе Новосибирска, на улице Танковой, загорелся автомобиль Mercedes-Benz. На место происшествия прибыли пожарные и экипаж скорой помощи.