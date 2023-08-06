Поезд насмерть сбил мужчину в Алтайском крае — он не реагировал на сигналы машиниста

Вечером 5 августа в Тальменском районе Алтайского края грузовой поезд сбил неизвестного мужчину. Как сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, сибиряк скончался.
По информации ведомства, инцидент произошел около 21:00 недалеко от станции Озерки. Мужчина переходил железнодорожные пути и не заметил приближение железнодорожного состава.
— Машинист применил экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось. От полученных травм мужчина скончался на месте. Личность погибшего устанавливается, — пояснили в транспортной прокуратуре.
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