freedom
СЕЙЧАС +24°С
Пробки 2/10
usd 94.81
eur 103.84
Тема дняПоезд насмерть сбил мужчину в Алтайском крае
Все новости
Все новости

Поезд насмерть сбил мужчину в Алтайском крае — он не реагировал на сигналы машиниста

Личность погибшего устанавливается

882

Инцидент произошел недалеко от станции Озерки

Поделиться

Вечером 5 августа в Тальменском районе Алтайского края грузовой поезд сбил неизвестного мужчину. Как сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, сибиряк скончался.

По информации ведомства, инцидент произошел около 21:00 недалеко от станции Озерки. Мужчина переходил железнодорожные пути и не заметил приближение железнодорожного состава.

— Машинист применил экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось. От полученных травм мужчина скончался на месте. Личность погибшего устанавливается, — пояснили в транспортной прокуратуре.

Следователи проводят проверку по ч. 2 ст. 263 УК РФ «Нарушение правил безопасности движения ж/д транспорта». Устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Ранее в Новосибирской области электропоезд сбил 14-летнего мальчика. В результате произошедшего подросток скончался.

По теме

Погиб мужчинаСбил поездАлтайский край
  • ЛАЙК1
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter