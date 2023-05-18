Поезд насмерть сбил 14-летнего школьника под Новосибирском — он шел по пешеходному переходу

Днем 18 мая в Искитимском районе Новосибирской области электропоезд сбил
По информации ведомства, инцидент произошел около 16:00
— Произошло смертельное травмирование малолетнего ребенка
Новосибирская транспортная прокуратура организовала проверку исполнения законодательства о безопасности движения на железнодорожном транспорте. В рамках проверки специалисты установят обстоятельства и причины произошедшего.
В конце апреля в Барабинске грузовой поезд насмерть сбил мужчину. Транспортная полиция начала проверку.