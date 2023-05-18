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Поезд насмерть сбил 14-летнего школьника под Новосибирском — он шел по пешеходному переходу

Инцидент произошел между Бердском и Искитимом

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Новосибирская транспортная прокуратура организовала проверку

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Днем 18 мая в Искитимском районе Новосибирской области электропоезд сбил 14-летнего мальчика. Как сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, подросток скончался.

По информации ведомства, инцидент произошел около 16:00 18 мая на оборудованном пешеходном переходе, который расположен в границах поселка Агролес Искитимского района между станциями Бердск и Искитим.

— Произошло смертельное травмирование малолетнего ребенка 2009 г. р. проходящим электропоездом, — указано в сообщении.

Новосибирская транспортная прокуратура организовала проверку исполнения законодательства о безопасности движения на железнодорожном транспорте. В рамках проверки специалисты установят обстоятельства и причины произошедшего.

В конце апреля в Барабинске грузовой поезд насмерть сбил мужчину. Транспортная полиция начала проверку.

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