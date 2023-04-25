В Новосибирской области поезд сбил молодого мужчину — полиция выясняет, кто погиб

Днем 25 апреля в Барабинске грузовой поезд насмерть сбил неизвестного мужчину. Инцидент произошел недалеко от станции Каргат. Транспортная полиция начала проверку.
— Машинист, увидев находящегося на железнодорожных путях человека, подал предупреждающий звуковой сигнал и применил экстренное торможение, однако столкновения избежать не удалось. От полученных травм пострадавший скончался на месте, — сообщил в пресс-службе Управления на транспорте МВД РФ по Сибирскому федеральному округу.
Сейчас полицейские устанавливают личность погибшего. Приметы мужчины: на вид 25–30 лет, худощавого телосложения, среднего роста. Был одет в синюю куртку-ветровку, толстовку коричневого цвета на замке с буквами латинского алфавита белого цвета на груди, черное спортивное трико, черную вязаную шапку и черные кроссовки сорок третьего размера.
Полицейские просят всех, кто может помочь в установлении личности мужчины, обратиться в дежурную часть ЛО МВД России на станции Барабинск по телефонам:
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