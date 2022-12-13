СЕЙЧАС -15°С
Пробки 8/10
usd 62.77
eur 66.27
Тема дняПредставление прокуратуры губернатору
Все новости
Все новости

Под Новосибирском поезд сбил 67-летнего мужчину

Мужчина переходил железнодорожные пути в неположенном месте

1 055

Врачи диагностировали у мужчины перелом ноги

Поделиться

12 декабря на станции Искитим в Новосибирской области поезд сбил 67-летнего мужчину. Транспортные полицейские начали проверку.

— Машинист электропоезда, следовавшего из Новосибирска в Черепаново, увидел пешехода вблизи железнодорожного пути. На звуковые сигналы локомотива он не отреагировал. Несмотря на примененное экстренное торможение, наезда избежать не удалось, — сообщили в пресс-службе ведомства.

По предварительным данным, мужчина возвращался домой, переходя железнодорожные пути в непредназначенном месте. Пенсионера доставили в больницу, у него диагностировали перелом ноги.

В начале декабря на станции Бердск в Новосибирской области грузовой поезд насмерть сбил 18-летнего парня.

По теме

ИскитимПострадал пенсионерСбил поезд
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter