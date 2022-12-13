Под Новосибирском поезд сбил 67-летнего мужчину

12 декабря на станции Искитим в Новосибирской области поезд сбил 67-летнего мужчину. Транспортные полицейские начали проверку.
— Машинист электропоезда, следовавшего из Новосибирска в Черепаново, увидел пешехода вблизи железнодорожного пути. На звуковые сигналы локомотива он не отреагировал. Несмотря на примененное экстренное торможение, наезда избежать не удалось, — сообщили в пресс-службе ведомства.
По предварительным данным, мужчина возвращался домой, переходя железнодорожные пути в непредназначенном месте. Пенсионера доставили в больницу, у него диагностировали перелом ноги.
В начале декабря на станции Бердск в Новосибирской области грузовой поезд насмерть сбил 18-летнего парня.