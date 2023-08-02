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Гибель ребенка в коллекторе

«Понабрали, а они не работают»: жители Кудряшевского — о коллекторе, где утонул 9-летний мальчик

Ребенок упал в яму и погиб

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Место трагедии сейчас огородили

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Местные жители недовольны сроками работ на коллекторе в поселке Кудряшовском, в котором вчера, 1 августа, утонул 9-летний мальчик.

— К больнице канализацию пробурили под низом «кротом», водопровод и отопление. Но не спешат восстанавливать. Еще месяц назад разрыли, пробурили, и все стоит. Рабочих понабрали, а они не работают, — разводит руками местный житель Анатолий Сергеевич. — Играли ребятишки и все.

Другой жительнице поселка, Вере Григорьевне, соседи объяснили, что дыру коллектора закрывал пенопласт.

— Он встал на него и тот лопнул, то ли что, — отметила женщина.

Источник сообщил корреспонденту НГС, что тело ребенка быстро унесло и его выловили только в районе очистных сооружений.

НГС направил запрос в администрацию Новосибирского района, чтобы узнать, какая организация проводила работы.

Следователи возбудили уголовное дело из-за трагедии с мальчиком.

Гибель ребенкаПогиб мальчикКоллекторКудряшовское
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