«Понабрали, а они не работают»: жители Кудряшевского — о коллекторе, где утонул 9-летний мальчик

Местные жители недовольны сроками работ на коллекторе в поселке Кудряшовском, в котором вчера, 1 августа, утонул 9-летний мальчик.
— К больнице канализацию пробурили под низом «кротом», водопровод и отопление. Но не спешат восстанавливать. Еще месяц назад разрыли, пробурили, и все стоит. Рабочих понабрали, а они не работают, — разводит руками местный житель Анатолий Сергеевич. — Играли ребятишки и все.
Другой жительнице поселка, Вере Григорьевне, соседи объяснили, что дыру коллектора закрывал пенопласт.
— Он встал на него и тот лопнул, то ли что, — отметила женщина.
Источник сообщил корреспонденту НГС, что тело ребенка быстро унесло и его выловили только в районе очистных сооружений.
НГС направил запрос в администрацию Новосибирского района, чтобы узнать, какая организация проводила работы.
Следователи возбудили уголовное дело из-за трагедии с мальчиком.