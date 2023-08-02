freedom
СЕЙЧАС +25°С
Пробки 4/10
usd 91.78
eur 100.70
Тема дняТело мужчины нашли в котловане
Все новости
Все новости
Гибель ребенка в коллекторе

Появились фото места, где в коллекторе погиб 9-летний мальчик — возбуждено уголовное дело

Ребенок утонул в поселке под Новосибирском

6 680

Так выглядит место происшествия

Поделиться

Следователи возбудили уголовное дело из-за гибели 9-летнего мальчика в поселке Кудряшовский под Новосибирском — ребенок провалился в коллектор. Трагедия произошла 1 августа около 16:00.

— Мальчик свободно прошел на территорию объекта, где ведутся работы по монтированию точки подключения к центральной системе водоотведения. Он спустился в камеру канализационного коллектора. Там он провалился через самовольно проделанное работниками отверстие в канализационный коллектор, в результате чего погиб от утопления, — объяснили в прокуратуре Новосибирской области.

Трагедия произошла вчера, 1 августа

Трагедия произошла вчера, 1 августа

Поделиться

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 216 УК РФ «Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека».

Дело поставлено на контроль в прокуратуре Новосибирской области.

— В ходе проверки будет дана принципиальная оценка соблюдения норм безопасности при проведении строительных работ и эксплуатации сооружения водоотведения, а также профилактики безнадзорности несовершеннолетних, — отметили в ведомстве.

Друг пытался спасти мальчика, но не смог

Друг пытался спасти мальчика, но не смог

Поделиться

Местные жители недовольны тем, как была обеспечена безопасность при проведении работ.

— Дело в том, что труба коллектора была вскрыта и сверху прикрыта куском пенопласта. Малыш прыгнул на пенопласт, не понимая, какая смертельная опасность ждет его внизу. Его маленький друг, примерно того же возраста, пытался спасти его, держал сколько мог, но увы, — сообщила читательница НГС.

Ребенок утонул

Ребенок утонул

Поделиться

Мама мальчика находится в шоковом состоянии и не смогла ничего рассказать корреспонденту НГС.

В феврале этого года в Дзержинском районе Новосибирска в коллекторе теплосетей погиб молодой парень.

По теме

Погиб ребенокКоллекторСледователиУголовное дело
  • ЛАЙК1
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ1
  • ГНЕВ7
  • ПЕЧАЛЬ14
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter