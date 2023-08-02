Появились фото места, где в коллекторе погиб 9-летний мальчик — возбуждено уголовное дело

Следователи возбудили уголовное дело из-за гибели 9-летнего мальчика в поселке Кудряшовский под Новосибирском — ребенок провалился в коллектор. Трагедия произошла 1 августа около 16:00.
— Мальчик свободно прошел на территорию объекта, где ведутся работы по монтированию точки подключения к центральной системе водоотведения. Он спустился в камеру канализационного коллектора. Там он провалился через самовольно проделанное работниками отверстие в канализационный коллектор, в результате чего погиб от утопления, — объяснили в прокуратуре Новосибирской области.
Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 216 УК РФ «Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека».
Дело поставлено на контроль в прокуратуре Новосибирской области.
— В ходе проверки будет дана принципиальная оценка соблюдения норм безопасности при проведении строительных работ и эксплуатации сооружения водоотведения, а также профилактики безнадзорности несовершеннолетних, — отметили в ведомстве.
Местные жители недовольны тем, как была обеспечена безопасность при проведении работ.
— Дело в том, что труба коллектора была вскрыта и сверху прикрыта куском пенопласта. Малыш прыгнул на пенопласт, не понимая, какая смертельная опасность ждет его внизу. Его маленький друг, примерно того же возраста, пытался спасти его, держал сколько мог, но увы, — сообщила читательница НГС.
Мама мальчика находится в шоковом состоянии и не смогла ничего рассказать корреспонденту НГС.
В феврале этого года в Дзержинском районе Новосибирска в коллекторе теплосетей погиб молодой парень.