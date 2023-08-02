Появились фото места, где в коллекторе погиб 9-летний мальчик — возбуждено уголовное дело

— Мальчик свободно прошел на территорию объекта, где ведутся работы по монтированию точки подключения к центральной системе водоотведения. Он спустился в камеру канализационного коллектора. Там он провалился через самовольно проделанное работниками отверстие в канализационный коллектор, в результате чего погиб от утопления, — объяснили в прокуратуре Новосибирской области.