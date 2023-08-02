«Мам, витамины лечат»: как в искитимском лагере «Моя феерия» массово уволились сотрудники, а детям запрещали жаловаться

31 июля 2023 года прокуратура и Следственный комитет начали проверки в частном оздоровительном лагере (ДОЛ) «Моя феерия» в селе Бурмистрово Искитимского района. По предварительным данным, там были выявлены нарушения, в том числе санитарно-эпидемиологических норм. Предстоит выяснить, есть ли в действительности какие-либо несоответствия в работе лагеря. Родители нескольких детей, отдыхавших в нем в смену с 10 по 23 июля, рассказали, что ребята пожаловались на условия проживания и проблемы со здоровьем. Сообщить родным о последнем некоторые из них не могли — по их словам, в лагере им это запретили. НГС побеседовал с родителями, подробнее — в материале.
31 июля Следственный комитет и прокуратура начали проверки в частном детском оздоровительном лагере «Моя феерия». Ведомства заинтересовались ситуацией в лагере после коллективных обращений уполномоченной по правам ребенка Новосибирской области Надежде Болтенко, прокурору Искитимского района Денису Серебрякову и в Минтруд. Их 28 июля подписали родители отдыхавших в лагере детей, бывшая директор учреждения и бывшая же вожатая. Причем обращение в Минтруд оказалось не первым: ранее туда перенаправили жалобу одного из родителей, изначально написанную на имя губернатора Новосибирской области Андрея Травникова.
Авторы коллективного обращения в Минтруд обеспокоены тем, что в «Моей феерии» нет охраны. Также в жалобе отмечается, что отдыхавшие в лагере дети массово страдали от тошноты и расстройства желудка. Составители жалобы предполагают, что это могло произойти из-за антисанитарии, но официально это пока не подтверждено.
— Продукты, которые закупали для приготовления пищи, были не лучшего качества (опросите поваров
Жили в тесной комнате и мылись в ледяной воде
Жительница Новосибирска Ольга Смирнова рассказала, что с середины июля в «Моей феерии» находились две ее дочери 2005 и 2009 годов рождения. Женщина забрала их домой на шестой день после начала смены. У девочек не было расстройства ЖКТ и температуры, но они жаловались на гигиенические условия и на то, что им в лагере пришлось жить в переполненном помещении.
— Всего в комнате, куда разместили моих дочек, было около 15 человек — это больше числа, которое предварительно оговаривалось в договоре. Жить в таких условиях невозможно! К тому же, по словам девочек, в «Моей феерии» не хватало туалетов. Кроме того, ребятам приходилось мыться в ледяной воде, так как горячей на всех не хватало. В общем, полный набор. И, в конце концов, нам анонсировали, что лагерь спортивный, но на самом деле для спорта там не было никаких условий, даже специальной площадки, — отметила Ольга.
Помимо жалоб в различные ведомства, женщина, как и остальные пострадавшие родители, написала претензию в лагерь на возврат денег (копия имеется в распоряжении редакции НГС). В ней цитируется текст договора на услуги бронирования в ДОЛ.
— Согласно пункту 1.3.2 договора, детей должны были разместить в однокомнатном номере вместимостью 4–6 человек либо в двухкомнатном номере вместимостью 6–10 человек. По факту детей разместили в одном номере на 16 человек, — отметила Ольга Смирнова в претензии.
Сумму (ее размер наша собеседница предпочла не озвучивать) в лагере пообещали вернуть. Но пока этого не произошло, утверждает Ольга.
Молчали о самочувствии и пили «желтенькие витаминки»
Марина Сергеева (имя изменено по просьбе героини) тоже отправила в «Мою феерию» двух дочерей. По ее словам, в комнате у одной из них было 15 человек, а у другой — 9 вместо 4. Девочкам обещали туалет и душ в каждом номере, но условия ожиданиям не соответствовали.
В середине смены старшая дочь Марины заболела, у нее поднялась температура и началась рвота. Сообщить родным об этом она смогла, только когда ей ненадолго выдали телефон — его в лагере забирали, хотя женщина заранее указала в анкете, что против этого. Девочка пыталась объяснить, что ей плохо. При этом, уверяет мать, в лагере на нее «давили», чтобы она молчала о проблемах со здоровьем.
— По телефону дочка тайком рассказала, что похожая история на смене уже была — несколько девочек отравились, хотели домой и сказали об этом родителям. Те, конечно же, начали названивать в лагерь с вопросами. Сотрудники учреждения, в свою очередь, позвали детей в какой-то кабинет и там заставляли их говорить только одно — мол, с их состоянием всё в порядке и они не хотят никуда уезжать раньше времени. По интонации моего ребенка я поняла, что что-то нечисто, — рассказала Марина журналисту НГС. — Спросила у дочери, давит ли на нее кто-то, она ответила «да». Спросила, есть ли кто-то рядом с ней, — тоже ответила утвердительно. После этого я позвонила мужу и попросила скорее забрать ребенка.
Младшая дочь Марины Сергеевой осталась в «Моей феерии» до конца смены. После того как родители забрали старшую девочку, она тоже заболела: страдала от озноба и боли в животе. Легче стало лишь после того, как она самостоятельно вызвала рвоту, рассказала Марина. Но когда девочке стало легче, она решила остаться в лагере: стало «жаль девчонок, потому что все болеют и она вытерпит», говорила она. Пообещала взволнованным родителям, что свяжется с ними, если ее действительно нужно будет забрать раньше.
Девочка подтвердила матери слова старшей сестры: сказала, что во время одной из проверок, проходивших в лагере, ребят якобы попросили не говорить правду о плохом самочувствии. Это, подчеркнула она, объяснили тем, что вожатую из-за случившегося лишат зарплаты.
Младшая дочь Сергеевой также рассказала, что детям, в том числе заболевшим, якобы запрещали выходить ночью из комнаты больше трех раз. И, добавила она, им давали «желтенькие витаминки». Ее маму эти подробности возмутили.
— Она говорит: «Вот видишь, мам, витамины лечат». Мне это не понравилось: детям внушают, что витамины — это панацея от всех болезней. Что за бред? — недоумевает Марина.
Женщина потребовала от работников лагеря список таблеток, которые пили ее дети, — ими оказались «Энтерофурил» (противомикробный препарат, применяют при кишечных инфекциях и симптомах интоксикации при ротавирусе) и «Полисорб» (сорбент, применяют при диарее, отравлении).
Марина отметила, что подписывала с лагерем дополнительное соглашение на медицинское вмешательство. В перечень видов такого вмешательства входят антропометрические исследования, термометрия, тонометрия, осмотр на педикулез, чесотку, укус или наползание клеща и микроскопия, а также введение лекарственных препаратов по назначению врача, в том числе внутримышечно, внутривенно, подкожно. Кроме того, соглашение разрешает оказание первой неотложной медицинской помощи и по показаниям консультации врача узкого профиля.
— Поведение работников лагеря неоднозначное, элементарно нарушен договор. В нем сказано, что исполнитель обязан незамедлительно информировать заказчика о заболеваниях, несчастных случаях и так далее, — прокомментировал ситуацию медицинский юрист Максим Колесников.
Вожатые ушли
На первое письмо, поступившее после произошедшего от имени одного из родителей, в региональном Минтруде 27 июля 2023 года ответили, что «по результатам проверок был уволен педагогический состав лагеря, осуществляющий некачественный отдых детей». О каких именно проверках идет речь, в ответе ведомства не сообщается.
При этом в новом, коллективном обращении его авторы пишут, что пять из восьми вожатых покинули лагерь уже через три дня после начала сезона, 13 июля — несмотря на то что, согласно обращению, воспитанники «в целом были ими довольны». По словам экс-методиста лагеря Александры, вожатые уволились по собственной инициативе.
— Я работала в этом лагере два года подряд, и в 2022-м никаких проблем не было. Прошлым летом мы приехали туда — всё было чисто, идеально, претензий никаких не было, — рассказала женщина журналисту НГС. — Они начались в 2023-м: уволился методист, с которым в прошлом году я была вожатой, — ушел из-за проблем с санитарными нормами, с задержками зарплаты
Предыдущий директор ДОЛ «Моя феерия» Елена Яровая также оставила должность, но еще до начала сезона. В беседе с НГС она сказала, что в работе лагеря были «дичайшие нарушения и возможностей работы там просто не было».
По словам Александры, в настоящий момент в «Моей феерии» работают вожатые, большинству из которых 16 лет.
— Имеем сведения, что работники лагеря в большинстве своем официально на работу не устроены, трудовые договоры с ними не заключены, профессиональной подготовки не имеют, набраны по объявлению, — отметили, в свою очередь, авторы обращения.
Официального подтверждения этому пока нет. Новый директор лагеря «Моя Феерия» Анастасия Поварова отказалась давать какие-либо комментарии НГС. Вечером 1 августа на странице лагеря во «ВКонтакте» появилось сообщение, в котором опубликованные претензии к лагерю назвали недостоверной информацией.
— На сегодняшний день не было выявлено грубых нарушений, способных омрачить детский отдых, — отмечает в посте руководство лагеря. — 20 июля Роспотребнадзором были взяты пробы еды, смывы воды, анализы сотрудников — все результаты отрицательные.
В комментариях под постом пользователи тут же начали делиться как негативными, так и позитивными мнениями о лагере, среди них есть сообщения и от родителей, и от детей.
Журналист НГС направила запрос в прокуратуру Новосибирской области с просьбой уточнить ситуацию.
За последнее время это не единственный подобный инцидент. В конце июля в детском лагере в Республике Алтай отравились около 70 детей. Работу учреждения приостановили, а следователи возбудили уголовное дело. НГС узнал у родителей несовершеннолетних, как развивались события в лагере.