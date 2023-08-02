«Мам, витамины лечат»: как в искитимском лагере «Моя феерия» массово уволились сотрудники, а детям запрещали жаловаться

Авторы коллективного обращения в Минтруд обеспокоены тем, что в «Моей феерии» нет охраны. Также в жалобе отмечается, что отдыхавшие в лагере дети массово страдали от тошноты и расстройства желудка. Составители жалобы предполагают, что это могло произойти из-за антисанитарии, но официально это пока не подтверждено.

— Продукты, которые закупали для приготовления пищи, были не лучшего качества (опросите поваров и т. д. ) В кулере не было одноразовой посуды. В туалете, со слов детей, не было туалетной бумаги. Лейки душа на весь лагерь всего четыре. В перенаселенных комнатах не разрешали проветривать и открывать окна. Синтетическое постельное белье ни разу не менялось, — утверждается в коллективном обращении.