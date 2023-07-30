На Алтае приостановили работу лагеря, где отравилось почти 70 детей — дело взял на контроль глава СК России

В ведомстве уточнили, что детей с признаками заболевания госпитализировали, им оказывается медицинская помощь. Состояние несовершеннолетних оценивается как удовлетворительное.



Дело об отравлении почти 70 человек в детском лагере также поставил на контроль глава СК России Александр Бастрыкин. Как сообщили в «Информационном центре СК России» во «ВКонтакте», за медпомощью к фельдшеру лагеря обратились 67 детей в возрасте от 7 до 17 лет.

