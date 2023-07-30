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На Алтае приостановили работу лагеря, где отравилось почти 70 детей — дело взял на контроль глава СК России

Часть несовершеннолетних госпитализируют в инфекционное отделение больницы

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Ситуация находится на контроле управления Роспотребнадзора по региону

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В Республике Алтай Роспотребнадзор приостановил работу детского оздоровительного лагеря «Горный Орленок» после массового отравления детей. Как сообщили в региональном управлении ведомства, решение принято по причине групповой заболеваемости острой кишечной инфекцией несовершеннолетних.

— В ходе проведения эпидрасследования выявлены нарушения обязательных санитарно-эпидемиологических требований. Причина возникновения очага ОКИ устанавливается, — указано в сообщении. Ситуация находится на контроле управления.

В ведомстве уточнили, что детей с признаками заболевания госпитализировали, им оказывается медицинская помощь. Состояние несовершеннолетних оценивается как удовлетворительное.

Дело об отравлении почти 70 человек в детском лагере также поставил на контроль глава СК России Александр Бастрыкин. Как сообщили в «Информационном центре СК России» во «ВКонтакте», за медпомощью к фельдшеру лагеря обратились 67 детей в возрасте от 7 до 17 лет.

— Больным оказана медицинская помощь, их состояние удовлетворительное, часть детей госпитализируют в инфекционное отделение больницы, — уточнили в сообщении.

По факту произошедшего в СУ СК России по региону возбудили уголовное дело. Глава СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления представить доклад о ходе расследования и всех установленных обстоятельств.

— Уголовное дело поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства, — указано в сообщении.

Об инциденте стало известно накануне, 29 июля. По информации Минздрава по Республике Алтай, случаи гастроэнтерического заболевания — у 67 детей и двоих взрослых, их изолировали от остальных людей для наблюдения. Из-за произошедшего прокуратура региона начала проверочные мероприятия.

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ОтравлениеАлександр БастрыкинДетский лагерьРоспотребнадзорРеспублика Алтай
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