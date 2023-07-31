В детский лагерь под Новосибирском нагрянули силовики — там нашли опасные нарушения

— По предварительным данным, в частном детском оздоровительном лагере, расположенном в селе Бурмистрово Искитимского района, имеются нарушения санитарно-эпидемиологических норм, а также иные нарушения, которые могут быть небезопасными для здоровья детей, — указано в сообщении.

