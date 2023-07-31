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В детский лагерь под Новосибирском нагрянули силовики — там нашли опасные нарушения

Лагерь проверяют на предмет оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности

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Речь идет о детском лагере в селе Бурмистрово

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В Новосибирской области следователи проверят частный детский оздоровительный лагерь. Как сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону, специалисты проводят проверку по факту предоставления в учреждении услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

— По предварительным данным, в частном детском оздоровительном лагере, расположенном в селе Бурмистрово Искитимского района, имеются нарушения санитарно-эпидемиологических норм, а также иные нарушения, которые могут быть небезопасными для здоровья детей, — указано в сообщении.

Уточняется, что в ведомстве организовали проверку в связи с коллективным обращением жителей областного центра. Ее проводят по ч.1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

В пресс-службе прокуратуры Новосибирской области уточнили, что речь идет о ДОЛ «Моя феерия» в селе Бурмистрово. Специалистам поступила жалоба родителей на условия пребывания детей в учреждении.

На сайте детского лагеря «Моя Феерия» имеются реквизиты индивидуального предпринимателя А. Поваровой, на котороую зарегистрировано учреждение. По данным «Контур.Фокус», ИП Анастасия Поварова зарегистрирован в Новосибирске, она выступает руководителем нескольких организаций, в том числе автономной некоммерческой организации дополнительного образования «Моя Феерия Крым», НО ДО «Академия спортивно-культурных и образовательных инноваций «Феерия» и прочих.

В ведомстве совместно с сотрудником аппарата уполномоченного по правам ребенка в Новосибирской области также организовали проверку исполнения законодательства при оказании детского отдыха в частном лагере. К ней привлекли сотрудников МЧС, Росгвардии и Роспотребнадзора.

— В ходе проверки будет дана оценка исполнения законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, законодательства о пожарной безопасности. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, — указано в сообщении.

Накануне стало известно, что на Алтае Роспотребнадзор приостановил работу детского оздоровительного лагеря после массового отравления детей. Случаи гастроэнтерического заболевания зафиксировали у 67 несовершеннолетних.

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