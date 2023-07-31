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«Дикие нарушения»: стало известно, на что пожаловались родители в детском лагере под Новосибирском

Месяц назад из учреждения внезапно уволилась директор

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Прокуратура и СК начали проверки

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31 июля Следственный комитет и прокуратура начали проверки в частном детском оздоровительном лагере «Моя феерия» в селе Бурмистрово Искитимского района. На условия пребывания детей в учреждении пожаловались родители, по предварительным данным следствия, там нашли несколько нарушений, в том числе санитарно-эпидемиологических норм. НГС поговорил с уполномоченным по правам ребенка в Новосибирской области, экс-директором лагеря и узнал детали ситуации.

Уполномоченный по правам ребенка в Новосибирской области Надежда Болтенко сообщила НГС, что к ней обратилась группа родителей в составе 8–9 человек. Их дети находились в лагере во время предыдущего заезда.

— На прошлой неделе на приеме родители ко мне обратились, органы системы профилактики оперативно туда выехали. Со слов родителей, нарушения идут и в части здоровья детей. По их словам, несколько детей вывезли из лагеря в связи с тем, что у них были якобы какие-то расстройства желудочно-кишечного тракта, также не должным образом организована охрана, — сообщила Надежда Болтенко. — Есть вопросы к питанию детей, кроме того, они сообщили, что лагерь якобы был переполнен.

Родители несовершеннолетних также сообщили детскому омбудсмену о вожатых, которые якобы пожаловались на деятельность лагеря. По их словам, специалисты не были официально оформлены, с ними не заключили необходимые документы.

НГС позвонил генеральному директору лагеря Анастасии Поваровой с просьбой прокомментировать ситуацию, но специалист не ответила на звонок журналиста. Корреспондент связался с директором детского лагеря Еленой Яровой. Выяснилось, что руководитель учреждения почти месяц не работает в «Моей феерии».

— Ушла, потому что были дикие нарушения и возможностей работы там просто не было, — сообщила Елена Яровая.

Специалист отметила, что по своему желанию покинула пост директора лагеря, когда руководство учреждения якобы заявило, что ее уволили, потому что она не справилась с обязанностями.

В конце июля стало известно, что в детском лагере в Республике Алтай отравились около 70 детей. Работу учреждения приостановили, а следователи возбудили уголовное дело. НГС узнал у родителей несовершеннолетних, как развивались события в лагере.

Детский лагерьИскитимский районДетиДетский омбудсмен
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