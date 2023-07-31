«Дикие нарушения»: стало известно, на что пожаловались родители в детском лагере под Новосибирском

Уполномоченный по правам ребенка в Новосибирской области Надежда Болтенко сообщила НГС, что к ней обратилась группа родителей в составе 8–9 человек. Их дети находились в лагере во время предыдущего заезда.



— На прошлой неделе на приеме родители ко мне обратились, органы системы профилактики оперативно туда выехали. Со слов родителей, нарушения идут и в части здоровья детей. По их словам, несколько детей вывезли из лагеря в связи с тем, что у них были якобы какие-то расстройства желудочно-кишечного тракта, также не должным образом организована охрана, — сообщила Надежда Болтенко. — Есть вопросы к питанию детей, кроме того, они сообщили, что лагерь якобы был переполнен.