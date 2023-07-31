freedom
СЕЙЧАС +24°С
Пробки 3/10
usd 90.98
eur 99.96
Тема дняСкончалась пострадавшая в крушении Ми-8 женщина
Все новости
Все новости
Отравление детей на АлтаеПодробности

«Сырые внутри котлеты зеленоватого цвета»: родители — об отравлении 67 детей в лагере на Алтае

Часть школьников остается в больнице, а часть уже вернулась в Новосибирск

1 575

Сейчас работа лагеря приостановлена, об этом сообщил Роспотребнадзор по Республике Алтай

Поделиться

В конце июля в детском лагере «Горный Орленок» в Республике Алтай отравилось около 70 детей: кто-то вернулся домой, а кто-то до сих пор находится в больнице. Медицинский обозреватель НГС Мария Тищенко узнала у их родителей, как развивались события, что им сообщали дети и в каком состоянии они находятся сейчас.

«До сих пор мы в подвешенном состоянии»

Сибирячка Анна говорит, что у ее 13-летней дочери поднялась температура до 38 градусов в пятницу, 29 июля:

— Ночью она написала, что их везут в больницу, а утром — что дают таблетки и сухари. Какой диагноз и что происходит — я как родитель не знаю. В новостях пишут, что у детей нет температуры, но у дочери была. Вообще беспредел.

Анна очень возмущена организацией помощи детям: по ее словам, представители лагеря с родителями не связывались. О том, что детей увозят в больницу, она узнала от дочери. Дозвониться, уверяет Анна, до представителей лагеря было невозможно.

Изначально и дети, и родители думали, что это ротовирусная инфекция

Изначально и дети, и родители думали, что это ротовирусная инфекция

Поделиться

— Единственные, кто был на связи и пытался помочь, — это компания («Магистр»), у которой я покупала путевку. Там адекватные сотрудники: работали до ночи, сами обрывали телефоны лагеря, нашли номер директора, которой я дозвонилась, чтобы узнать, кто из представителей находится с детьми. Она сказала, что дети в больнице в Шебалино и все. То есть нас держали в неведении, какое самочувствие детей, что им дают.

Лишь 30 июля, по словам Анны, создали чат для всех родителей, в котором директор лагеря написала, что здесь будут обо всем информировать, но новых сообщений долго не было.

— Видимо, это не какая-то случайная ошибка, кто-то руки не помыл и так далее, а там в принципе с продуктами, едой что-то было не то. Дочь говорила: то сгущенка была чуть ли не зеленая, то мясо сырое, — вспоминает Анна.

Госпитализированы были 67 детей и 2 взрослых

Госпитализированы были 67 детей и 2 взрослых

Поделиться

Сейчас ее дочь находится в больнице, поэтому о ее самочувствии она узнает у самой девочки и у врачей, когда удается дозвониться по телефону больницы.

Анна замечает, что пока детей из больницы не отпускают и не перевозят, хотя изначально такой вариант обсуждался.

— До сих пор мы в подвешенном состоянии. И лагерь ничего не предпринимает, чтобы поставить нас в известность. Путевка с трансфером стоила около 40 тысяч и такой бардак.

Сама Анна все же узнала, что только в среду, 2 августа, скажут, что будет дальше с детьми, которые остаются в больнице.

Родители возмущены, что узнавали все от детей, а не от представителей лагеря, которым невозможно было дозвониться

Родители возмущены, что узнавали все от детей, а не от представителей лагеря, которым невозможно было дозвониться

Поделиться

«Сказали, что у ребенка просто колики»

Ещё одна сибирячка Елена (имя изменено по ее просьбе) тоже отправила в лагерь 13-летнюю дочь:

— Она мне позвонила числа 26 и плачет, что ей плохо: тошнит, рвота, морозит. Я сначала не подумала, что так серьезно, отправила ее к врачу, который должен быть в лагере. На следующий день она позвонила и сказала, что ей не становится лучше и более того — очень много детей также болеют — их рвет. Я дозвонилась представителю лагеря, объяснила ситуацию, на что мне ответили, что такого просто не может быть, что дети все преувеличивают.

Елену заверили, что ее обращение передадут в сам лагерь и с ней свяжутся. В течение часа ей действительно перезвонили и сказали, что у ребенка просто колики, ей дали обезболивающую таблетку и порекомендовали сходить в туалет.

— Конечно, я возмутилась и стала говорить, что от колик не тошнит и не рвет. Зачем из меня делать идиотку?! И от колик не дают «Полисорб», который также дали моему ребенку, — замечает Елена.

По ее словам, до этого отравления дети жаловались на питание:

— Еда невкусная: им давали сырые внутри котлеты какого-то непонятного зеленоватого цвета; суп постный, как будто на воде с овощами. Когда света не было, давали йогурты и бананы. Неужели нельзя бутерброды сделать?

Елена запретила своей дочери ехать в больницу, потому что переживала, где потом будет ее искать. По ее словам, часть детей вечером 31 июля должны вернуться в Новосибирск.

Среди детей были те, кто уже ездил в этот лагерь, и положительно отзывался о нем

Среди детей были те, кто уже ездил в этот лагерь, и положительно отзывался о нем

Поделиться

«Слышно было, как дети плачут»

— Мне дочь рассказывала, как кто-то по полу катался от боли, ноги к животу прижимая, а кого-то тут же рвало. Многие выходили на улицу, чтобы не в корпусе рвало. По телефону, когда говорили, слышно было, как дети плачут. К врачу образовалась очередь. Уже в пятницу вечером, как я поняла, отвезли первых два отряда в больницу. Дочь и племянница жаловались на тошноту с утра в пятницу, — описывает ситуацию Ольга, которая отправила в лагерь двоих детей.

Дочь Ольги записывала голосовые о происходящем (есть в распоряжении редакции): говорила, у кого какая температура, описывала большую очередь в медпункте из старших и младших отрядов.

— Все боятся, что все заболеют и отправят нас домой. Я все делаю, руки мою, буквально каждую миллисекунду, — говорила она маме.

Дочь Ольги описывает полусырую котлету, как и другие дети, но, возможно, дело не в ней

Дочь Ольги описывает полусырую котлету, как и другие дети, но, возможно, дело не в ней

Поделиться

Кроме того, она описала то, что дети ели в пятницу: с утра была каша и запеканка, в обед тоже описала недожаренную котлету, которую не стала есть, только попробовала.

Дочь Ольги только тошнило, а ее племянницу сильно рвало: они даже опасались, чтобы та не захлебнулась.

Ольга возмущается, что с детьми, по их словам, даже не разговаривали ни вожатые, ни врачи, При этом многие в автобусе плакали, потому что думали, что в больницу их везут на операцию.

— В лагере отрицали, что то, что пишут СМИ об отравлении, правда. Мне сказали, что это акклиматизация. Мы что в Таиланд детей отправили? Какая акклиматизация? Результаты анализов нам не говорят, диагнозы тоже — ни в лагере, ни в больнице. Я с детьми на связи — сейчас рвоты нет. Они находятся в больнице, — поясняет Ольга.

При этом Ольга говорит, что в целом не имеет претензий к лагерю, потому что она понимает, что такое могло произойти в любом месте, но ее разозлило то, что на телефонные звонки родителям долгое время не отвечали и оставляли их в неведении.

Дочь Ольги искала вожатого, чтобы помочь своей родственнице, которая говорила, что чуть не захлебнулась рвотными массами

Дочь Ольги искала вожатого, чтобы помочь своей родственнице, которая говорила, что чуть не захлебнулась рвотными массами

Поделиться

К тому же Ольга уже отправляла детей в этот лагерь, и он им нравился: хорошие экскурсии, программа на свежем воздухе.

— Девочки не взяли туда даже ручки, бумажки, книги, игры, потому что вообще не было свободной минуты. И сейчас все начиналось хорошо. А теперь в больнице валяются — кроме телефонов нет ничего.

В прошлый раз дети жаловались на еду, но это нормально, считает Ольга:

— Просто они весь день на свежем воздухе и не наедаются такой едой, разработанной 50 лет назад. Все эти тефтели в склизком соусе и минтай по четвергам. Это, конечно, не гамбургеры. И даже хорошо. Потом дети приезжали и дома все с удовольствием ели, даже брокколи, цветную капусту и кабачки. Что-то в этом году не повезло.

Ольга сама технолог пищевого производства, поэтому считает, что, может быть, повар был заразный, а может проблема в поставщиках продуктов, особенно в этом плане опасна молочка: хранение, транспортировка.

Ольга, как и другие родители, намерена писать заявление о возврате денежных средств.

— Конечно, я буду узнавать, как вернуть деньги, хотя бы часть. За двоих получается 88 тысяч — по 44 на одного. Потому что за 88 тысяч эта развлекаловка и сочинение «Как я провел лето с поносом» — это так себе, — резюмирует Ольга.

Уголовное дело, которое возбудили по этому отравлению, находится на контроле у главы СК России

Уголовное дело, которое возбудили по этому отравлению, находится на контроле у главы СК России

Поделиться

Журналист НГС дозвонился до директора детского лагеря, но она от комментариев отказалась, добавив, что «журналисты поперли» (видимо, начали звонить, — Прим. ред.).

А в Роспотребнадзоре по Республике Алтай журналисту НГС объяснили, какую инфекцию выявили у детей и какие нарушения уже обнаружили в лагере.

Дежурный врач Шебалинской ЦРБ сказал журналисту НГС, что практически все дети в удовлетворительном состоянии.

Ранее мы рассказывали о том, что прокуратура Республики Алтай проводит проверку обстоятельств отравления детей, а следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ («Производство, хранение, перевозка в целях сбыта либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей»).

Если ваши дети тоже были в этом лагере или находятся в больнице сейчас, свяжитесь с медицинским обозревателем НГС Марией Тищенко: m.a.tishenko@yandex.ru или по телефону: +7 961 845–55–78 (WhatsApp, SMS, Telegram).

По теме

Республика АлтайЛагерьОтравлениеДети
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ1
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ2
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter