«Сырые внутри котлеты зеленоватого цвета»: родители — об отравлении 67 детей в лагере на Алтае

Сейчас ее дочь находится в больнице, поэтому о ее самочувствии она узнает у самой девочки и у врачей, когда удается дозвониться по телефону больницы.



Анна замечает, что пока детей из больницы не отпускают и не перевозят, хотя изначально такой вариант обсуждался.



— До сих пор мы в подвешенном состоянии. И лагерь ничего не предпринимает, чтобы поставить нас в известность. Путевка с трансфером стоила около 40 тысяч и такой бардак.



Сама Анна все же узнала, что только в среду, 2 августа, скажут, что будет дальше с детьми, которые остаются в больнице.

