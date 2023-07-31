«Обнаружены следы грызунов»: стало известно, чем массово заболели дети в лагере на Алтае

Роспотребнадзор по Республике Алтай определил, какую инфекцию обнаружили у детей, отравившихся в летнем лагере. Об этом в ведомстве рассказали журналисту НГС.
— Предварительно, в материалах заболевших и контактных выделен возбудитель кишечного иерсиниоза. Это болезнь грызунов, которая передается и человеку. Обнаружены нарушения, в частности при хранении овощей, фруктов, следы грызунов, — объяснили журналисту НГС в пресс-службе Роспотребнадзора по Республике Алтай и уточнили, что заболевание поддается лечению.
Как указано на сайте Центра гигиенического образования населения Роспотребнадзора, кишечный иерсиниоз — острое инфекционное заболевание с симптомами интоксикации и преимущественным поражением желудочно-кишечного тракта, печени, суставов, реже других органов.
Возбудитель кишечного иерсиниоза широко распространен в природе. Особенно часто его находят у мышевидных грызунов, крупного рогатого скота, свиней, собак, кошек, выделяется из молочных продуктов, мороженого.
— Источником инфекции являются человек и животные, больные или носители. Заражение человека происходит в основном через инфицированную пищу, а также контактным путем. Возбудитель передается от человека человеку через руки, посуду, предметы ухода. В детских организованных коллективах встречаются вспышки заболеваний, обусловленные единым источником питания. Отмечаются семейные и внутригоспитальные вспышки. Интервал между отдельными заболеваниями во время таких вспышек составляет от нескольких дней до 3 недель, — сообщает центр.
Напомним, что в детском лагере «Горный Орленок» в Республике Алтай отравилось около 70 человек, стало известно в пятницу 29 июля. Прокуратура Республики Алтай проводит проверку обстоятельств отравления детей, а следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ («Производство, хранение, перевозка в целях сбыта либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей»).
Ранее мы рассказывали, что отравление в детском лагере на Алтае также поставил на контроль глава СК России Александр Бастрыкин.