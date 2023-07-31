«Обнаружены следы грызунов»: стало известно, чем массово заболели дети в лагере на Алтае

Роспотребнадзор по Республике Алтай определил, какую инфекцию обнаружили у детей, отравившихся в летнем лагере. Об этом в ведомстве рассказали журналисту НГС.



— Предварительно, в материалах заболевших и контактных выделен возбудитель кишечного иерсиниоза. Это болезнь грызунов, которая передается и человеку. Обнаружены нарушения, в частности при хранении овощей, фруктов, следы грызунов, — объяснили журналисту НГС в пресс-службе Роспотребнадзора по Республике Алтай и уточнили, что заболевание поддается лечению.