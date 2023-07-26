freedom
СЕЙЧАС +22°С
Пробки 2/10
usd 90.09
eur 99.69
СрочноЗапрет на регистрацию через иностранную почту
Все новости
Все новости

Два кроссовера и грузовик «Мария-Ра» столкнулись на трассе в НСО — видео с места ДТП

На дороге образовалась пробка

75

ДТП произошло на трассе перед Искитимом

Поделиться

В Новосибирской области перед Искитимом произошло массовое ДТП с участием большегруза компании «Мария-Ра» и кроссоверов Kia Sportage и Skoda Kodiaq. Об этом сообщили очевидцы в телграмм-канале «АСТ-54».

Как говорится в посте, из-за аварии на дороге образовалась пробка длинной в 9 километров. На месте ДТП работают сотрудники полиции.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: АСТ-54

Корреспондент НГС обратился в отдел пропаганды областного ГИБДД за комментарием по ситуации. На момент публикации ответ не поступил.

Ранее на Северном объезде Новосибирска столкнулись три фуры. Авария произошла недалеко от коттеджного поселка «Рыбачий».

По теме

ДТПАварияНовосибирская область
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter