Два кроссовера и грузовик «Мария-Ра» столкнулись на трассе в НСО — видео с места ДТП

В Новосибирской области перед Искитимом произошло массовое ДТП с участием большегруза компании «Мария-Ра» и кроссоверов Kia Sportage и Skoda Kodiaq. Об этом сообщили очевидцы в телграмм-канале «АСТ-54».
Как говорится в посте, из-за аварии на дороге образовалась пробка длинной в 9 километров. На месте ДТП работают сотрудники полиции.
Корреспондент НГС обратился в отдел пропаганды областного ГИБДД за комментарием по ситуации. На момент публикации ответ не поступил.
Ранее на Северном объезде Новосибирска столкнулись три фуры. Авария произошла недалеко от коттеджного поселка «Рыбачий».