На Северном объезде столкнулись три фуры — видео с места ДТП

На Северном объезде Новосибирска утром
Как сообщают пользователи сервиса «Яндекс.Карты», столкнулись грузовик Howo и две фуры. Пользователи пишут, что движение в обе стороны затруднено по всем полосам. Водители сообщают, что стоят в пробке уже больше
По данным сервиса 2ГИС, движение также затруднено в обе стороны.
НГС обратился за комментарием в отдел пропаганды ГИБДД по Новосибирской области.
Недавно в Новосибирской области фура столкнулась с автобусом. В пассажирском транспорте находились 19 человек, в результате аварии четверо пострадали.