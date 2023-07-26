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СрочноНа Северном объезде столкнулись три фуры
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На Северном объезде столкнулись три фуры — видео с места ДТП

Автомобилисты стоят в пробке больше 50 минут

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Фуры столкнулись 26 июля утром

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На Северном объезде Новосибирска утром 26 июля столкнулись три фуры. Авария произошла недалеко от коттеджного поселка «Рыбачий». Информация об этом появилась в телеграм-канале «АСТ-54 Black».

Как сообщают пользователи сервиса «Яндекс.Карты», столкнулись грузовик Howo и две фуры. Пользователи пишут, что движение в обе стороны затруднено по всем полосам. Водители сообщают, что стоят в пробке уже больше 50 минут.

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Видео: телеграм-канал «АСТ-54 Black»

По данным сервиса 2ГИС, движение также затруднено в обе стороны.

После ДТП образовалась пробка

После ДТП образовалась пробка

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НГС обратился за комментарием в отдел пропаганды ГИБДД по Новосибирской области.

Недавно в Новосибирской области фура столкнулась с автобусом. В пассажирском транспорте находились 19 человек, в результате аварии четверо пострадали.

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