«Машины — полнейшее старье». Как организован отдых на Алтае, где перевернулся грузовик с туристами

Анастасия сообщила, что знакома с людьми, которые в день трагедии видели, как готовилась поездка. По ее словам, 25 июля водитель грузовика не хотел везти туристов.

— Он ругался с начальником турбазы из-за того, что машина неисправна, требует ремонта. Это слышали многие туристы, которые ехали с ним. Начальник настоял, чтобы он ехал, потому что надо было поднимать 88 человек. Ехали четыре машины. Этот автомобиль в какой-то момент стал неуправляемым, лопнула крестовина, машина покатилась вниз, потом перевернулась и уперлась в дерево. Если бы не это, погибших и пострадавших было бы больше. Вины водителя не вижу, мне его жаль. Скорее всего, он сядет, если выживет, — говорит женщина.