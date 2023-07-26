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«Машины — полнейшее старье». Как организован отдых на Алтае, где перевернулся грузовик с туристами

В ДТП погиб турист из Екатеринбурга

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В ГАЗ-66 ехали туристы из Екатеринбурга

Видео: NGS.RU

Жительница Республики Алтай рассказала E1.RU, как организованы поездки на базу на Каракольских озерах. Во время одной из них 25 июля погиб турист из Екатеринбурга и еще двенадцать человек пострадали: грузовик ГАЗ-66 (кунг), в котором они ехали, перевернулся.

Анастасия (имя изменено по просьбе героини) ездила на Каракольские озера с той же фирмой, что и екатеринбуржцы. По ее словам, в пути по бездорожью их машина тоже чуть не опрокинулась.

— Очень боялась, что наш автомобиль перевернется. Машины — полнейшее старье. Там нет дороги, подъем по горам, через камни, ручьи. Маршрут сложный. На мой взгляд, туристов об этом недостаточно информируют. Многие едут как на [стандартную] экскурсию, с детьми поднимаются и не осознают опасности того, что там происходит, — рассказала собеседница.

ДТП произошло недалеко от устья реки Туры в труднодоступном месте

ДТП произошло недалеко от устья реки Туры в труднодоступном месте

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Анастасия сообщила, что знакома с людьми, которые в день трагедии видели, как готовилась поездка. По ее словам, 25 июля водитель грузовика не хотел везти туристов.

— Он ругался с начальником турбазы из-за того, что машина неисправна, требует ремонта. Это слышали многие туристы, которые ехали с ним. Начальник настоял, чтобы он ехал, потому что надо было поднимать 88 человек. Ехали четыре машины. Этот автомобиль в какой-то момент стал неуправляемым, лопнула крестовина, машина покатилась вниз, потом перевернулась и уперлась в дерево. Если бы не это, погибших и пострадавших было бы больше. Вины водителя не вижу, мне его жаль. Скорее всего, он сядет, если выживет, — говорит женщина.

В аварии пострадали двенадцать человек, в том числе девять детей

В аварии пострадали двенадцать человек, в том числе девять детей

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Погибшему было 26 лет, он скончался на месте. Двенадцать пострадавших доставили в больницу.

— Один взрослый в тяжелом состоянии, два ребенка — в состоянии средней степени тяжести, остальные — в легком, — сообщили нашим коллегам из NGS.RU в Чемальской районной больнице.

ДТП случилось в труднодоступном месте недалеко от устья реки Туры. Группа ехала на автомобиле ГАЗ-6634, которым управлял 41-летний житель Новосибирска. Местные туристические компании отменили поездки на Каракольские озера после инцидента с грузовиком. О такой мере журналистам сообщили в двух фирмах. Компания «Алтай Вояж», организатор поездки, пообещала оказать помощь пострадавшим. При этом там сразу объявили, кто отвечал за безопасность туристов.

— Пострадавшим будет оказана помощь. С ними был гид-организатор, который организовывал этот тур и привез этих людей, он за всё это отвечает. Мы, в свою очередь, предоставляли только транспорт, — сообщила NGS.RU сотрудница турфирмы.

Машина ехала по бездорожью

Машина ехала по бездорожью

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В ГУ МЧС по Республике Алтай сообщили, что туристы проигнорировали правила безопасности.

— Туристы пренебрегли основными правилами безопасности: зарегистрировать свой поход в МЧС России; убедиться в профессионализме проводников; пользоваться проверенными средствами передвижения, — указано в сообщении ведомства.

Как именно туристы могут проверить средства передвижения и оценить профессионализм проводников, не уточняется.

Всё, что известно о трагедии, мы рассказывали в режиме онлайн. Также в одном видео мы собрали всё, что известно о ДТП на Алтае.

АварияРеспублика АлтайУголовное делоГибель туристаЕкатеринбург
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