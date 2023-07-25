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Пострадали 9 детей: следователи возбудили дело после ДТП на Алтае — за рулем грузовика оказался новосибирец

В результате аварии погиб один человек, еще 12 туристов пострадали

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в результате происшествия пострадали 12 человек, в том числе 9 детей

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В Республике Алтай следователи возбудили уголовное дело по факту аварии с грузовиком, в котором находилась туристическая группа из Екатеринбурга. По информации СУ СК России по региону, в результате происшествия пострадали 12 человек, в том числе 9 детей.

Инцидент произошел примерно в 9 утра 25 июля на Чемальского района Республики Алтай. Туристическая группа ехала на автомобиле ГАЗ-6634, которым управлял 41-летний житель Новосибирска. Сибиряк доставлял путешественников к Каракольским озерам.

— При движении автомобиля водитель не справился с управлением, допустил опрокидывание транспортного средства, вследствие чего пострадали пассажиры, находившиеся в фургоне машины, — указано в сообщении.

По предварительным данным ведомства, в аварии пострадали 12 человек, в том числе 9 несовершеннолетних, погиб 26-летний мужчина. В результате происшествия двух мальчиков в тяжелом состоянии госпитализировали в республиканскую больницу, в медицинское учреждение также экстренно доставили 62-летнюю женщину, которая находилась в группе.

Уголовное дело возбуждено по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшем смерть человека (п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ). Специалисты ведут комплекс действий, направленных на установление обстоятельств произошедшего.

— Ход и расследование уголовного дела находятся на контроле председателя Следственного комитета Российской Федерации Александра Бастрыкина, в также в следственном управлении, — указано в сообщении.

Всё, что известно об аварии, мы собрали в онлайн-трансляции. Как сообщали в Министерстве здравоохранения Республики Алтай, после происшествия пяти взрослым медпомощь не потребовалась.

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