Пострадали 9 детей: следователи возбудили дело после ДТП на Алтае — за рулем грузовика оказался новосибирец

В Республике Алтай следователи возбудили уголовное дело по факту аварии с грузовиком, в котором находилась туристическая группа из Екатеринбурга. По информации СУ СК России по региону, в результате происшествия пострадали 12 человек, в том числе 9 детей.
Инцидент произошел примерно в 9 утра 25 июля на Чемальского района Республики Алтай. Туристическая группа ехала на автомобиле ГАЗ-6634, которым управлял
— При движении автомобиля водитель не справился с управлением, допустил опрокидывание транспортного средства, вследствие чего пострадали пассажиры, находившиеся в фургоне машины, — указано в сообщении.
По предварительным данным ведомства, в аварии пострадали 12 человек, в том числе 9 несовершеннолетних, погиб
Уголовное дело возбуждено по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшем смерть человека (
— Ход и расследование уголовного дела находятся на контроле председателя Следственного комитета Российской Федерации Александра Бастрыкина, в также в следственном управлении, — указано в сообщении.
Всё, что известно об аварии, мы собрали в онлайн-трансляции. Как сообщали в Министерстве здравоохранения Республики Алтай, после происшествия пяти взрослым медпомощь не потребовалась.