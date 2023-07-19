«Задели жителей»: новосибирцы избили грузчика на Троллейке — видео

Днем 19 июля жители Новосибирска устроили потасовку на территории Троллейного жилмассива. Как сообщили в паблике «Инцидент Новосибирск» во «ВКонтакте», сибиряки избили мужчину — грузчика, который выполнял свою работу вблизи одного из жилых домов.
В сообщении указано, что инцидент произошел примерно в 14:00 на улице Киевской в Ленинском районе.
— Грузчики чем-то задели жителей хостела, на что те начали избивать одного из них, — указано в сообщении. — Как сообщают очевидцы, после того как грузчика побили, он упал, через некоторое время встал и попытался закончить работу, но потом снова упал.
Очевидцы сняли на видео происшествие. На кадрах можно заметить, что около дома стоят несколько человек, один из которых внезапно несколько раз ударил мужчину, в том числе ногой. Через некоторое время нападавший подходит к мужчине, пытается оттащить от тумбы, которая стоит возле дома, а затем наносит серию ударов. В результате сибиряк падает и ударяется головой.
В паблике сообщили, что на место происшествия приехал автомобиль скорой помощи. Мужчину увезли в медучреждение.
НГС позвонил в гостиницу, которая находится на улице Киевской. Представитель хостела сообщил журналисту, что слышал о конфликте. Грузчик якобы вызвал доставку и вышел на улицу, где встретил мужчин.
— Люди стояли на крыльце хостела, он им что-то нецензурно сказал. Они его особо не избивали, как я понял. Приехали полиция и скорая, его допросили. Медики помощь оказали, спросили, поедет ли он в больницу. Мужчина отказался, — сообщил представитель гостиницы. — Он домой поехал.
Инцидент прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области. По информации ведомства, полицейские устанавливают личности участников конфликта.
— В полицию поступило сообщение из медицинского учреждения об обращении мужчины с телесными повреждениями, предположительно полученными в ходе уличного конфликта. В настоящее время личности участников конфликта и все обстоятельства устанавливаются полицейскими, — сообщили в ведомстве.
19 июля в Новосибирске задержали подозреваемого в нападении на жителя Академгородка. Мужчина, угрожая похожим на пистолет предметом, забрал у него сумку с деньгами и скрылся. Общая сумма ущерба составила 2,5 миллиона рублей.