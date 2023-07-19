«Задели жителей»: новосибирцы избили грузчика на Троллейке — видео

Очевидцы сняли на видео происшествие. На кадрах можно заметить, что около дома стоят несколько человек, один из которых внезапно несколько раз ударил мужчину, в том числе ногой. Через некоторое время нападавший подходит к мужчине, пытается оттащить от тумбы, которая стоит возле дома, а затем наносит серию ударов. В результате сибиряк падает и ударяется головой.



В паблике сообщили, что на место происшествия приехал автомобиль скорой помощи. Мужчину увезли в медучреждение.



НГС позвонил в гостиницу, которая находится на улице Киевской. Представитель хостела сообщил журналисту, что слышал о конфликте. Грузчик якобы вызвал доставку и вышел на улицу, где встретил мужчин.

