У жителя Академгородка отобрали сумку с 2,5 миллиона рублей — дома у подозреваемого нашли доллары и евро

В Новосибирске задержали подозреваемого в нападении на
Как рассказали в полиции, заявление от пострадавшего поступило
— Заявитель рассказал, что у дома на улице Ильича к нему подошел неизвестный, который, угрожая предметом, похожим на пистолет, потребовал отдать ему сумку с денежными средствами и скрылся с похищенным, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.
Сотрудники МВД задержали подозреваемого —
— Полицейские установили, что задержанный, располагая информацией, где будет находиться потерпевший, прибыл к указанному адресу на автомобиле с подложными номерами. Совершив нападение, мужчина скрылся в ближайшем дачном обществе, — пояснили в полиции.
Подозреваемый выбросил в мусорные баки одежду, автомобильные номера и газовый пистолет. Все предметы были обнаружены сотрудниками полиции.
Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 162 УК РФ «Разбой». В отношении жителя Кольцово избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Проверяется причастность подозреваемого к похожим преступлениям.
В июле в Новосибирске неизвестный с ножом напал на