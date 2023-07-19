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У жителя Академгородка отобрали сумку с 2,5 миллиона рублей — дома у подозреваемого нашли доллары и евро

Житель Кольцово выследил мужчину и забрал сумку

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В квартире подозреваемого нашли деньги

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В Новосибирске задержали подозреваемого в нападении на 57-летнего жителя Академгородка. Мужчина, угрожая похожим на пистолет предметом, забрал у него сумку с деньгами и скрылся. Общая сумма ущерба составила 2,5 миллиона рублей.

Как рассказали в полиции, заявление от пострадавшего поступило 12 июля.

— Заявитель рассказал, что у дома на улице Ильича к нему подошел неизвестный, который, угрожая предметом, похожим на пистолет, потребовал отдать ему сумку с денежными средствами и скрылся с похищенным, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

Сотрудники МВД задержали подозреваемого — 27-летнего жителя Кольцово. Ранее мужчина не привлекался к ответственности. При проведении обыска у молодого человека обнаружили 2 мобильных телефона, больше 3,5 тысячи евро и свыше 5 тысяч долларов. По данным полиции, остальное подозреваемый потратил на личные нужды.

— Полицейские установили, что задержанный, располагая информацией, где будет находиться потерпевший, прибыл к указанному адресу на автомобиле с подложными номерами. Совершив нападение, мужчина скрылся в ближайшем дачном обществе, — пояснили в полиции.

Подозреваемый выбросил в мусорные баки одежду, автомобильные номера и газовый пистолет. Все предметы были обнаружены сотрудниками полиции.

Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 162 УК РФ «Разбой». В отношении жителя Кольцово избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Проверяется причастность подозреваемого к похожим преступлениям.

В июле в Новосибирске неизвестный с ножом напал на 38-летнего мужчину. Инцидент произошел на улице Грибоедова.

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