У жителя Академгородка отобрали сумку с 2,5 миллиона рублей — дома у подозреваемого нашли доллары и евро

Как рассказали в полиции, заявление от пострадавшего поступило 12 июля .

— Заявитель рассказал, что у дома на улице Ильича к нему подошел неизвестный, который, угрожая предметом, похожим на пистолет, потребовал отдать ему сумку с денежными средствами и скрылся с похищенным, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

