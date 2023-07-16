Изрезал и сбежал: неизвестный с ножом напал на мужчину в Новосибирске

В Новосибирске неизвестный с ножом напал на 38-летнего мужчину. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МВД.



Как пояснили в ведомстве, инцидент произошел в ночь с 7 на 8 июля во дворе дома по улице Грибоедова. На улице к мужчине и его супруге подошел неизвестный и грубо выразился в адрес женщины. Затем между сибиряками возник конфликт, который перерос в драку.

