Изрезал и сбежал: неизвестный с ножом напал на мужчину в Новосибирске

В Новосибирске неизвестный с ножом напал на 38-летнего мужчину. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МВД.
Как пояснили в ведомстве, инцидент произошел в ночь с 7 на 8 июля во дворе дома по улице Грибоедова. На улице к мужчине и его супруге подошел неизвестный и грубо выразился в адрес женщины. Затем между сибиряками возник конфликт, который перерос в драку.
— Во время драки подозреваемый нанес оппоненту ножевое ранение в брюшную полость. Фигурант скрылся, от орудия преступления мужчина избавился. Супруга потерпевшего вызвала скорую помощь, — отметили в МВД по НСО.
38-летнего мужчину доставили в больницу. Позже оперативники задержали подозреваемого, им оказался 44-летний житель Ордынского района, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности за особо тяжкое преступление.
Полиция возбудила уголовное дело по ч. 2 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». В отношении подозреваемого решается вопрос об избрании меры пересечения. Расследование продолжается.
Ранее в Новосибирске, ночью 14 июля, четверо пьяных мужчин напали на сотрудников агентства безопасности в сауне. Они угрожали «разорвать на части» бойцов ГБР, но их самих отправили домой.