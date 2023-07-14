Обещали «разорвать на части»: посетители сауны на Военной напали на бойцов ГБР

В Новосибирске ночью 14 июля четверо пьяных мужчин напали на сотрудников агентства безопасности в сауне. Они угрожали «разорвать на части» бойцов ГБР, но их самих отправили домой.



О происшествии рассказали в пресс-службе агентства безопасности «Гвардия». Вызов из сауны на улице Военной поступил в 02:08. Администратор нажала тревожную кнопку, потому что посетители не хотели оплачивать счет в размере 5400 рублей. За это сотруднице грозил серьезный штраф, но четверо пьяных мужчин игнорировали ее просьбы расплатиться.