Обещали «разорвать на части»: посетители сауны на Военной напали на бойцов ГБР

В Новосибирске ночью 14 июля четверо пьяных мужчин напали на сотрудников агентства безопасности в сауне. Они угрожали «разорвать на части» бойцов ГБР, но их самих отправили домой.
О происшествии рассказали в пресс-службе агентства безопасности «Гвардия». Вызов из сауны на улице Военной поступил в 02:08. Администратор нажала тревожную кнопку, потому что посетители не хотели оплачивать счет в размере 5400 рублей. За это сотруднице грозил серьезный штраф, но четверо пьяных мужчин игнорировали ее просьбы расплатиться.
— Гвардейцы убедили компанию оплатить счет и попросили их поскорее покинуть баню. Пьяным мужчинам это предложение не понравилось, в адрес стражей порядка зазвучали страшные угрозы с обещаниями разорвать их на части. Угрозы быстро перешли в действия, и гвардейцам пришлось отражать нападение, применяя физическую силу, — сообщает пресс-служба «Гвардии».
Так как сотрудникам сауны и помещению не был нанесен ущерб, четверых посетителей отправили домой.
— Администратор сауны искренне поблагодарила гвардейцев за оказанную ей помощь, а в акте выезда ГБР, в графе «претензии», написала: «Огромное спасибо!», — рассказали в агентстве безопасности.
В конце прошлой недели пьяный мужчина мешал работать сотрудникам магазина-бара в Ленинском районе. Когда на место прибыли бойцы ГБР, мужчина распылил в помещении перцовый баллончик.