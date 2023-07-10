Буйный новосибирец распылил газ в магазине-баре на Пархоменко и разбил себе голову

Посетитель магазина-бара в Ленинском районе распылил газовый баллончик в торговом зале. Так он отреагировал на вызов ГБР. Мужчина мешал персоналу работать и не желал уходить по-хорошему, рассказали НГС в АБ «Гвардия».
— Пьяный мужчина мешал персоналу работать, но ушел самостоятельно — как только те демонстративно вызвали ГБР. В момент, когда гвардейцы прибыли на вызов, мужчина вернулся и распылил в помещении бара газ из перцового баллончика. Вдохнув облако слезоточивого газа, сам хулиган закашлялся, споткнулся и, упав на пол, получил травму головы, — уточнили в АБ «Гвардия».
Инцидент произошел в половину второго ночи 9 июля. Из собственных источников НГС стало известно, что конфликт произошел в магазине алкогольных напитков «Алкополис 24», ночью он работает как бар.
— Наши сотрудники и клиенты не пострадали, всё обошлось благополучно. Мы проветрили помещение, и вечер отлично продолжался дальше, — рассказали НГС в «Алкополисе».
Ранее сообщалось, что сибиряк решил разогнать подростков у подъезда: он вышел к ним с молотком и получил в лицо газом из баллончика. Школьники прятались под козырьком от дождя.