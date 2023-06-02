Сибиряк решил разогнать подростков у подъезда: он вышел к ним с молотком и получил в лицо газом из баллончика

Возле одной из многоэтажек Омска развернулся конфликт между местным жителем и группой школьников. Мужчина вышел к детям с молотком и получил от них в лицо газом из баллончика.
Видео с камер видеонаблюдения появилось сегодня,
— На левом берегу мужчина с молотком напал на школьников. Молодые люди прятались от дождя, мужчина проявил необоснованную агрессию. К счастью, у ребят для самообороны был перцовый баллончик, — пояснил автор под этим постом.
Неизвестно, предшествовал ли этому какой-то словесный конфликт, однако камера видеонаблюдения, установленная возле подъезда, зафиксировала, как мужчина в черной футболке и джинсах выходит из дома и ударяет одного из молодых людей по лицу. Затем он выхватывает парня из толпы сверстников, волочит его по земле и замахивается над ним для удара. В следующее мгновение кто-то выпрыскивает в лицо мужчине струю из баллончика. На следующих кадрах (их зафиксировала уже другая камера) мужчина корчится от боли, потирая глаза. Отчетливо видно, что в руках он держит молоток. В этом видео уже появляется звук: слышно, что, удаляясь прочь, подростки используют нецензурную брань, обе стороны конфликта обмениваются оскорблениями
— Пацаны, вы зря так сделали, — говорит мужчина, потирая глаза. В ответ подростки обещают написать на него «заяву», а он переходит на угрозы, обещая их «отпинать».
Наши коллеги из омской редакции NGS55.RU обратились за комментарием в пресс-службу омской полиции. Там им сообщили, что информации по этому инциденту не было.
— Сообщений по данному факту в полицию не поступало. Выявленная в ходе мониторинга информация о конфликте зарегистрирована в отделе полиции
В прошлом месяце НГС рассказывал о том, что суд Ленинского района Новосибирска огласил обвинительный приговор Виталию Халипе, который избил подростка под окнами своего дома. Новосибирец сломал подростку челюсть: ему не понравилось, что мальчик шумно кидался камнями в крыс.