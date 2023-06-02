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Сибиряк решил разогнать подростков у подъезда: он вышел к ним с молотком и получил в лицо газом из баллончика

Школьники прятались под козырьком от дождя

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Мужчина схватил одного из подростков за шкирку

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Возле одной из многоэтажек Омска развернулся конфликт между местным жителем и группой школьников. Мужчина вышел к детям с молотком и получил от них в лицо газом из баллончика.

Видео с камер видеонаблюдения появилось сегодня, 2 июня, в паблике «Типичный Омск», но сам инцидент был запечатлен в понедельник, 29 мая.

— На левом берегу мужчина с молотком напал на школьников. Молодые люди прятались от дождя, мужчина проявил необоснованную агрессию. К счастью, у ребят для самообороны был перцовый баллончик, — пояснил автор под этим постом.

Неизвестно, предшествовал ли этому какой-то словесный конфликт, однако камера видеонаблюдения, установленная возле подъезда, зафиксировала, как мужчина в черной футболке и джинсах выходит из дома и ударяет одного из молодых людей по лицу. Затем он выхватывает парня из толпы сверстников, волочит его по земле и замахивается над ним для удара. В следующее мгновение кто-то выпрыскивает в лицо мужчине струю из баллончика. На следующих кадрах (их зафиксировала уже другая камера) мужчина корчится от боли, потирая глаза. Отчетливо видно, что в руках он держит молоток. В этом видео уже появляется звук: слышно, что, удаляясь прочь, подростки используют нецензурную брань, обе стороны конфликта обмениваются оскорблениями

— Пацаны, вы зря так сделали, — говорит мужчина, потирая глаза. В ответ подростки обещают написать на него «заяву», а он переходит на угрозы, обещая их «отпинать».

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: камера видеонаблюдения / «Типичный Омск»

Наши коллеги из омской редакции NGS55.RU обратились за комментарием в пресс-службу омской полиции. Там им сообщили, что информации по этому инциденту не было.

— Сообщений по данному факту в полицию не поступало. Выявленная в ходе мониторинга информация о конфликте зарегистрирована в отделе полиции № 2, участковые уполномоченные разбираются в обстоятельствах происшествия, — пояснили в ведомстве.

В прошлом месяце НГС рассказывал о том, что суд Ленинского района Новосибирска огласил обвинительный приговор Виталию Халипе, который избил подростка под окнами своего дома. Новосибирец сломал подростку челюсть: ему не понравилось, что мальчик шумно кидался камнями в крыс.

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