Сибиряк решил разогнать подростков у подъезда: он вышел к ним с молотком и получил в лицо газом из баллончика

Видео с камер видеонаблюдения появилось сегодня, 2 июня , в паблике «Типичный Омск», но сам инцидент был запечатлен в понедельник, 29 мая .



— На левом берегу мужчина с молотком напал на школьников. Молодые люди прятались от дождя, мужчина проявил необоснованную агрессию. К счастью, у ребят для самообороны был перцовый баллончик, — пояснил автор под этим постом.

