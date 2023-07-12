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СрочноБездомный пробрался в квартиру в Новосибирске
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«Нашел связку ключей»: бездомный пробрался в квартиру на Горском — он вынес из жилья шубу и украшения

Общий ущерб составил около 140 тысяч рублей

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В Новосибирске бездомный пробрался в квартиру на улице микрорайон Горский с помощью найденной связки ключей. Мужчина похитил вещи из жилья на сумму около 140 тысяч рублей.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Новосибирской области, инцидент произошел 4 июля. Хозяйка квартиры заявила, что, придя домой, обнаружила пропажу золотых украшений, бижутерии, шубы и некоторых других вещей.

Сотрудники полиции задержали подозреваемого в квартирной краже. Им оказался 47-летний мужчина без определенного места жительства, который ранее привлекался к уголовной ответственности за кражу.

— Выяснилось, что гражданин нашел во дворе связку ключей, сначала путем подбора зашел в подъезд, а затем отыскал нужную дверь и проник квартиру, — сообщили в ведомстве. — По словам задержанного, часть похищенного имущества он потерял, поскольку у него нет жилья, часть успел продать.

По факту происшествия в Новосибирске возбудили уголовное дело по статье о краже с незаконным проникновением в жилище (ч. 3 ст. 158 УК РФ). В отношении новосибирца решается вопрос об избрании меры пресечения.

В начале июля в Новосибирске полиция задержала сибиряка, которого подозревают в краже телефона у слепого мужчины. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

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