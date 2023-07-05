Сибиряка задержали за кражу телефона у слепого мужчины на Учительской — возбуждено уголовное дело

В Новосибирске полиция задержала сибиряка, которого подозревают в краже телефона у слепого мужчины. Инцидент произошел 12 июня.
Сообщение о том, что подозреваемого задержали, опубликовали на сайте администрации Калининского района. Полиция возбудила уголовное дело по статье «Кража». В ближайшее время суд изберет меру пресечения злоумышленнику.
Инцидент произошел в июне у дома на улице Учительской, 19/1. На записи с камеры видно, что к подъезду подходит мужчина в темных очках с тростью в руке. Мимо него проходила компания из трех человек. Один из них увидел у инвалида мобильный телефон, подошел, забрал его и убежал.
НГС обратился за комментарием в пресс-службу ГУ МВД России по Новосибирской области. В ведомстве сообщили, что уточняют информацию.
Ранее в Новосибирске мужчина украл у прохожего сумку, в которой было 185 тысяч рублей. Злоумышленник заранее выследил потерпевшего в торговом центре.