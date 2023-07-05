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Сибиряка задержали за кражу телефона у слепого мужчины на Учительской — возбуждено уголовное дело

Телефон выхватили из рук, когда пострадавший подходил к подъезду

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Подозреваемый проходил мимо слепого мужчины

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В Новосибирске полиция задержала сибиряка, которого подозревают в краже телефона у слепого мужчины. Инцидент произошел 12 июня.

Сообщение о том, что подозреваемого задержали, опубликовали на сайте администрации Калининского района. Полиция возбудила уголовное дело по статье «Кража». В ближайшее время суд изберет меру пресечения злоумышленнику.

Инцидент произошел в июне у дома на улице Учительской, 19/1. На записи с камеры видно, что к подъезду подходит мужчина в темных очках с тростью в руке. Мимо него проходила компания из трех человек. Один из них увидел у инвалида мобильный телефон, подошел, забрал его и убежал.

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Видео: «АСТ-54»

НГС обратился за комментарием в пресс-службу ГУ МВД России по Новосибирской области. В ведомстве сообщили, что уточняют информацию.

Ранее в Новосибирске мужчина украл у прохожего сумку, в которой было 185 тысяч рублей. Злоумышленник заранее выследил потерпевшего в торговом центре.

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— Полицией задержан ранее судимый местный житель, который подозревается в хищении у незрячего гражданина мобильного телефона. Личность подозреваемого удалось установить, и спустя несколько дней его задержали по месту временного проживания. По словам мужчины, похищенный телефон он успел продать. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Решается вопрос об избрании фигуранту меры пресечения, — пояснили в пресс-службе регионального МВД.

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