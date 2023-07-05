Сибиряка задержали за кражу телефона у слепого мужчины на Учительской — возбуждено уголовное дело

Инцидент произошел в июне у дома на улице Учительской, 19/1. На записи с камеры видно, что к подъезду подходит мужчина в темных очках с тростью в руке. Мимо него проходила компания из трех человек. Один из них увидел у инвалида мобильный телефон, подошел, забрал его и убежал.