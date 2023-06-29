«Проследил от банкомата»: у сибиряка вырвали сумку со 185 тысячами на парковке торгового центра — видео с места

В Новосибирске мужчина украл у прохожего сумку, в которой было 185 тысяч рублей. Злоумышленник заранее выследил потерпевшего в торговом центре.
Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области, 21 июня им поступило заявление от 57-летнего жителя Дзержинского района. По его словам, на парковке одного из ТЦ в Октябрьском районе на него напал мужчина и выхватил сумку со 185 тысячами рублей.
Полицейские быстро установили и задержали подозреваемого, им оказался ранее судимый 27-летний житель Кировского района:
— Выяснилось, что задержанный, находясь в одном из финансовых учреждений, увидел, как гражданин обналичивает через банкомат денежные средства. Злоумышленник проследил за мужчиной и настиг его в торговом центре, где попытался отобрать сумку, однако потерпевший вырвался и побежал на парковку, — сообщили в полиции.
Однако на парковке подозреваемый все-таки догнал мужчину и вырвал у него из рук сумку.
Полиция возбудила уголовное дело по ч. 2 ст. 161 УК РФ «Грабеж». Фигуранта поместили под стражу, украденные деньги пока не нашли.
Осенью 2022 года НГС писал о том, как новосибирец взял кувалду и пошел ломать банкомат, чтобы украсть деньги. Проблемы с доказательством его вины вряд ли возникнут: его действия попали на видео.