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«Проследил от банкомата»: у сибиряка вырвали сумку со 185 тысячами на парковке торгового центра — видео с места

Полицейские задержали подозреваемого, но деньги пока не нашли

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Инцидент произошел на парковке ТЦ

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В Новосибирске мужчина украл у прохожего сумку, в которой было 185 тысяч рублей. Злоумышленник заранее выследил потерпевшего в торговом центре.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области, 21 июня им поступило заявление от 57-летнего жителя Дзержинского района. По его словам, на парковке одного из ТЦ в Октябрьском районе на него напал мужчина и выхватил сумку со 185 тысячами рублей.

Полицейские быстро установили и задержали подозреваемого, им оказался ранее судимый 27-летний житель Кировского района:

— Выяснилось, что задержанный, находясь в одном из финансовых учреждений, увидел, как гражданин обналичивает через банкомат денежные средства. Злоумышленник проследил за мужчиной и настиг его в торговом центре, где попытался отобрать сумку, однако потерпевший вырвался и побежал на парковку, — сообщили в полиции.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: пресс-служба ГУ МВД по Новосибирской области

Однако на парковке подозреваемый все-таки догнал мужчину и вырвал у него из рук сумку.

Полиция возбудила уголовное дело по ч. 2 ст. 161 УК РФ «Грабеж». Фигуранта поместили под стражу, украденные деньги пока не нашли.

Осенью 2022 года НГС писал о том, как новосибирец взял кувалду и пошел ломать банкомат, чтобы украсть деньги. Проблемы с доказательством его вины вряд ли возникнут: его действия попали на видео.

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