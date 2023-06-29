«Проследил от банкомата»: у сибиряка вырвали сумку со 185 тысячами на парковке торгового центра — видео с места

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области, 21 июня им поступило заявление от 57-летнего жителя Дзержинского района. По его словам, на парковке одного из ТЦ в Октябрьском районе на него напал мужчина и выхватил сумку со 185 тысячами рублей.