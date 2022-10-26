Новосибирец пришел ломать банкомат Сбербанка с кувалдой и монтировкой — видео

Экипаж Росгвардии прибыл к зданию банка через две минуты после поступления сообщения о происшествии. Злоумышленника задержали с поличным.



— Как выяснилось, мужчина пытался взломать банкомат при помощи монтировки и кувалды. На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа полиции, — сообщили в пресс-службе ведомства.

