Новосибирец пришел ломать банкомат Сбербанка с кувалдой и монтировкой — видео
Росгвардия задержала мужчину и передала его полиции
В Новосибирске задержали мужчину, который пытался взломать банкомат Сбербанка в Калининском районе города.
Инцидент произошел вечером 24 октября на улице Богдана Хмельницкого в помещении круглосуточного доступа банка, сообщает пресс-служба регионального управления Росгвардии.
Экипаж Росгвардии прибыл к зданию банка через две минуты после поступления сообщения о происшествии. Злоумышленника задержали с поличным.
— Как выяснилось, мужчина пытался взломать банкомат при помощи монтировки и кувалды. На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа полиции, — сообщили в пресс-службе ведомства.
Взломщика доставили в полицию для дальнейшего разбирательства. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Новосибирской области, по факту происшествия возбуждено уголовное дело по
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