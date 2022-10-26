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Новосибирец пришел ломать банкомат Сбербанка с кувалдой и монтировкой — видео

Росгвардия задержала мужчину и передала его полиции

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По факту происшествия возбуждено уголовное дело

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В Новосибирске задержали мужчину, который пытался взломать банкомат Сбербанка в Калининском районе города.

Инцидент произошел вечером 24 октября на улице Богдана Хмельницкого в помещении круглосуточного доступа банка, сообщает пресс-служба регионального управления Росгвардии.

Экипаж Росгвардии прибыл к зданию банка через две минуты после поступления сообщения о происшествии. Злоумышленника задержали с поличным.

— Как выяснилось, мужчина пытался взломать банкомат при помощи монтировки и кувалды. На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа полиции, — сообщили в пресс-службе ведомства.

Взломщика доставили в полицию для дальнейшего разбирательства. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Новосибирской области, по факту происшествия возбуждено уголовное дело по ст. 30, ч. 4 ст. 158 УК РФ («Покушение на кражу в особо крупном размере»).

В мае суд вынес приговор петербуржцу, который украл из банкомата в Новосибирске 6,5 миллиона рублей. Его приговорили к четырем годам колонии.

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