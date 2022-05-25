Петербуржец украл из банкомата в Новосибирске 6,5 млн рублей — его приговорили к 4 годам колонии
Пока приговор не вступил в законную силу
Кировский районный суд вынес приговор жителю Санкт-Петербурга, ограбившему банкомат. Мужчина вынес оттуда более 6,5 миллионов рублей. Его осудили по п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ (тайное хищение чужого имущества, с незаконным проникновением в хранилище, в особо крупном размере)
Суд установил, что в феврале 2016 года петербуржец Клюшин В.В. зашел в банк на улице Новогодней, взломал банкомат и похитил 6 миллионов 541 тысячу 500 рублей. Затем он скрылся, а деньги потратил. На суде мужчина признал свою вину, сообщается на сайте суда.
Накануне, 24 мая, Кировский районный суд приговорил его к 4 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
Приговор в законную силу не вступил. До его вступления в законную силу Клюшина В.В. заключили под стражу.
Владелица автозаправочной станции из поселка Ягодное Магаданской области Жанна Фесюк заявила НГС, что ее обокрали мошенники из Новосибирска. Женщина написала заявление в полицию после списания с ее банковского счета 150 тысяч рублей.