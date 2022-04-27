Новосибирские аферисты похитили
150 тысяч рублей с карты жительницы Магаданской области — новый вид мошенничества
С банковского счета предпринимательницы списали деньги при помощи QR-кода
Владелица автозаправочной станции из поселка Ягодное Магаданской области Жанна Фесюк заявила НГС, что ее обокрали мошенники из Новосибирска. Женщина написала заявление в полицию после списания с ее банковского счета 150 тысяч рублей.
В беседе с корреспондентом НГС Фесюк заявила, что несанкционированное списание произошло в ночь на 20 апреля. Предпринимательнице пришло СМС-уведомление о том, что в личном кабинете в приложении банка «Тинькофф» было сформировано платежное поручение на перевод 150 тысяч рублей на дебетовую карту.
— У меня взломали личный кабинет, который привязан к юрлицу. В приложении был сформирован QR-код, с помощью которого неизвестный мужчина в Новосибирске обналичил в банкомате мои деньги — 150 тысяч рублей. При этом мне пришло сообщение о том, что списание произошло с моей дебетовой карты, которая у меня лежит в кошельке, — рассказала предпринимательница.
По словам Фесюк, неизвестный снял деньги в банкомате супермаркета «Лента», расположенного на улице Дуси Ковальчук в Новосибирске. В распоряжении женщины оказалась видеозапись, на которой запечатлен мужчина в капюшоне и медицинской маске: он несколько раз подходит к банкомату, прикладывает смартфон, забирает деньги и уходит. Сумма в 150 тысяч, уверяет предпринимательница, была обналичена за три подхода: сначала злоумышленник снял 70 тысяч, затем — 60 тысяч и 20 тысяч. При этом она уточнила, что никаких данных по телефону она никому не сообщала.
— Я пошла в полицию написала заявление. Было возбуждено уголовное дело. Сейчас полиция ищет этого человека, — отметила пострадавшая.
Женщина полагает, что злоумышленник действовал не один, поскольку постоянно с кем-то переговаривался по телефону, будто получая указания. В службе поддержки банка предпринимательнице, по ее словам, заявили, что в настоящее время хищение денег с использованием QR-кода — набирающий популярность способ мошенничества. Фесюк заблокировала все счета и ожидает результатов расследования.
В пресс-службе банка «Тинькофф» журналисту НГС заявили, что для формирования QR-кода на снятие наличных необходимо войти в мобильное приложение банка, куда доступ имеет только клиент.
— В данном случае клиентка, к сожалению, стала жертвой социальной инженерии и сообщила мошенникам данные карты и коды из СМС, с помощью которых злоумышленники вошли в личный кабинет и сгенерировали QR-коды, — отметила PR-менеджер «Тинькофф» Юлия Комарова.
В банке добавили, что самый верный способ защиты от действий мошенников — не сообщать никому СМС-коды от банка и данные карты.
Летом прошлого года у новосибирца похитили с банковской карты более 100 тысяч рублей за 8 минут. Мужчина предположил, что хищение могло быть связано с утечкой базы данных клиентов банка.