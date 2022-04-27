Новосибирские аферисты похитили 150 тысяч рублей с карты жительницы Магаданской области — новый вид мошенничества

— У меня взломали личный кабинет, который привязан к юрлицу. В приложении был сформирован QR-код, с помощью которого неизвестный мужчина в Новосибирске обналичил в банкомате мои деньги — 150 тысяч рублей. При этом мне пришло сообщение о том, что списание произошло с моей дебетовой карты, которая у меня лежит в кошельке, — рассказала предпринимательница.



По словам Фесюк, неизвестный снял деньги в банкомате супермаркета «Лента», расположенного на улице Дуси Ковальчук в Новосибирске. В распоряжении женщины оказалась видеозапись, на которой запечатлен мужчина в капюшоне и медицинской маске: он несколько раз подходит к банкомату, прикладывает смартфон, забирает деньги и уходит. Сумма в 150 тысяч, уверяет предпринимательница, была обналичена за три подхода: сначала злоумышленник снял 70 тысяч, затем — 60 тысяч и 20 тысяч. При этом она уточнила, что никаких данных по телефону она никому не сообщала.



— Я пошла в полицию написала заявление. Было возбуждено уголовное дело. Сейчас полиция ищет этого человека, — отметила пострадавшая.

