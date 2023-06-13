«Не просто аппарат, а голосовой помощник»: сибиряк выхватил у незрячего мужчины телефон и засветился на камере домофона

12 июня неизвестный выхватил телефон у незрячего мужчины в Калининском районе Новосибирска. Запись кражи попала в объектив камеры домофона.
Инцидент произошел поздно вечером у дома
Подписчица сообщества «АСТ-54», которая прислала видео, сообщила паблику, что преступник лишил инвалида I группы «не просто телефона, а голосового помощника, с помощью которого он мог передвигаться до магазина».
— Телефон был полностью запрограммирован под незрячего человека с множеством специальных программ, — сообщила женщина.
В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области корреспонденту НГС сообщили, что заявление от потерпевшего принято. Сейчас мужчину с камеры разыскивают.
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