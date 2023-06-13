«Не просто аппарат, а голосовой помощник»: сибиряк выхватил у незрячего мужчины телефон и засветился на камере домофона

12 июня неизвестный выхватил телефон у незрячего мужчины в Калининском районе Новосибирска. Запись кражи попала в объектив камеры домофона.



Инцидент произошел поздно вечером у дома № 19/1 по улице Учительской. На записи с камеры видно, что к подъезду подходит мужчина в темных очках с тростью в руке. Мимо него проходит компания из трех человек. Один из них увидел у инвалида мобильный телефон, подошел, незаметно вытащил гаджет и убежал.