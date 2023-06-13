freedom
СЕЙЧАС +17°С
Пробки 5/10
usd 82.64
eur 89.01
Тема дняИз-за паводка перекрыта дорога в Хакассию
Все новости
Все новости

«Не просто аппарат, а голосовой помощник»: сибиряк выхватил у незрячего мужчины телефон и засветился на камере домофона

Полиция ищет нечестного прохожего

2 601

Подозреваемый проходил мимо слепого мужчины

Поделиться

12 июня неизвестный выхватил телефон у незрячего мужчины в Калининском районе Новосибирска. Запись кражи попала в объектив камеры домофона.

Инцидент произошел поздно вечером у дома № 19/1 по улице Учительской. На записи с камеры видно, что к подъезду подходит мужчина в темных очках с тростью в руке. Мимо него проходит компания из трех человек. Один из них увидел у инвалида мобильный телефон, подошел, незаметно вытащил гаджет и убежал.

Еще чуть-чуть и видео загрузится
Потерпевший написал заявление в полицию

Видео: «АСТ-54» / vk.com

Подписчица сообщества «АСТ-54», которая прислала видео, сообщила паблику, что преступник лишил инвалида I группы «не просто телефона, а голосового помощника, с помощью которого он мог передвигаться до магазина».

— Телефон был полностью запрограммирован под незрячего человека с множеством специальных программ, — сообщила женщина.

В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области корреспонденту НГС сообщили, что заявление от потерпевшего принято. Сейчас мужчину с камеры разыскивают.

Пару недель назад из СИЗО выпустили уборщицу, которую осудили за кражу сумки с 7 миллионами рублей.

По теме

КражаМобильный телефонСотовый телефонУкрали телефонИнвалид
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ1
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ14
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter