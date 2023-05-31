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Из СИЗО выпустили уборщицу, осужденную за кражу сумки с 7 миллионами — пропажу крупной суммы не доказали

Новосибирский областной суд изменил обвинение и вернул часть материалов дела следователям

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В октябре 2022 года Айнагуль Борбуеву признали виновной в краже сумки с 7 миллионами рублей

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Новосибирский областной суд сегодня, 31 мая, освободил 44-летнюю уборщицу Айнагуль Борбуеву. 7 октября 2022 года ее осудили на два с половиной года колонии общего режима за кражу сумки с 7 млн рублей.

Сегодня апелляционная инстанция пересмотрела приговор. В суде посчитали, что женщина действительно похитила чужую вещь, но следователи не смогли доказать, что в сумке были миллионы.

— Судебная коллегия определила изменить приговор в отношении Айнагуль Борбуевой, ее действия переквалифицировать с части 4 статьи 158 УК РФ (кража в особо крупном размере) на часть 1 статьи 158 УК РФ (кража) и назначить ей наказание в виде штрафа в сумме 60 тысяч рублей, — рассказала НГС государственный обвинитель, прокурор апелляционного отдела прокуратуры Новосибирской области Екатерина Махова. — Меру пресечения Борбуевой отменили, из-под стражи в СИЗО решили освободить.

От штрафа, по данным надзорного ведомства, Борбуеву также освободили из-за того, что женщина долгое время провела в СИЗО.

Материалы по факту кражи 7 миллионов рублей суд направил назад в отдел полиции, чтобы следователи точно разобрались, действительно ли в сумке, которую украла уборщица, была такая крупная сумма денег.

Ранее сама подсудимая и ее защитник ссылались на то, что крупная сумма денег могла существовать только в показаниях потерпевшего:

— Даже жена потерпевшего не знала, что у ее мужа есть 7 миллионов рублей, о чем сообщила в суде, — рассказывал тогда защитник Айнагуль Борбуевой Абдулазиз Бадалбаев. — Она не имела доступа под кровать, где он якобы держал деньги? Наверняка имела.

Ранее НГС писал о том, как в Толмачево задержали мужчину, который похитил 150 тысяч рублей из чужой сумки. Клатч он нашел в туалете аэропорта.

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