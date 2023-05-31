Из СИЗО выпустили уборщицу, осужденную за кражу сумки с 7 миллионами — пропажу крупной суммы не доказали

Новосибирский областной суд сегодня, 31 мая, освободил 44-летнюю уборщицу Айнагуль Борбуеву. 7 октября 2022 года ее осудили на два с половиной года колонии общего режима за кражу сумки с
Сегодня апелляционная инстанция пересмотрела приговор. В суде посчитали, что женщина действительно похитила чужую вещь, но следователи не смогли доказать, что в сумке были миллионы.
— Судебная коллегия определила изменить приговор в отношении Айнагуль Борбуевой, ее действия переквалифицировать с части 4 статьи 158 УК РФ (кража в особо крупном размере) на часть 1 статьи 158 УК РФ (кража) и назначить ей наказание в виде штрафа в сумме
От штрафа, по данным надзорного ведомства, Борбуеву также освободили из-за того, что женщина долгое время провела в СИЗО.
Материалы по факту кражи
Ранее сама подсудимая и ее защитник ссылались на то, что крупная сумма денег могла существовать только в показаниях потерпевшего:
— Даже жена потерпевшего не знала, что у ее мужа есть
Ранее НГС писал о том, как в Толмачево задержали мужчину, который похитил