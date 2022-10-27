«О деньгах не знала даже его жена»: защита уборщицы обжалует приговор по делу о краже сумки с 7 млн

По словам защитника осужденной Абдулазиза Бадалбаева, техничка посчитала, что в найденной бесхозной сумке ей будет удобно хранить моющие средства. После этого она спокойно пошла на работу. Оперативники пришли за ней только через день: Спесивцев, по информации адвокатов, пришел подавать заявление в полицию лишь через сутки — и заявил о том, что лишился крупной суммы.



— Даже жена потерпевшего не знала, что у ее мужа есть 7 миллионов рублей, о чем сообщила в суде, — рассказал Абдулазиз Бадалбаев. — Она не имела доступа под кровать, где он якобы держал деньги? Наверняка имела.