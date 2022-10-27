«О деньгах не знала даже его жена»: защита уборщицы обжалует приговор по делу о краже сумки с
7 млн
По мнению адвокатов, в деле, где украденные деньги никто не видел, много нестыковок
Октябрьский районный суд Новосибирска сегодня, 27 октября, огласил обвинительный приговор
Как следует из материалов дела, вечером 3 ноября 2021 года сумку забыл на обочине дороги человек по имени Вадим Спесивцев. По данным «Комсомольской правды», мужчина является бизнесменом, но, по данным сервиса «Контур.Фокус», человека с таким именем среди индивидуальных предпринимателей, учредителей и директоров юридических лиц в Новосибирской области нет и не было ранее. Потерпевший вместе с другом возвращался из ресторана и, согласно тексту приговора, был пьян. На следующий день рано утром сумку нашла
По словам защитника осужденной Абдулазиза Бадалбаева, техничка посчитала, что в найденной бесхозной сумке ей будет удобно хранить моющие средства. После этого она спокойно пошла на работу. Оперативники пришли за ней только через день: Спесивцев, по информации адвокатов, пришел подавать заявление в полицию лишь через сутки — и заявил о том, что лишился крупной суммы.
— Даже жена потерпевшего не знала, что у ее мужа есть 7 миллионов рублей, о чем сообщила в суде, — рассказал Абдулазиз Бадалбаев. — Она не имела доступа под кровать, где он якобы держал деньги? Наверняка имела.
И обвиняемая, и потерпевший прошли исследование на полиграфе, причем, по словам защиты, Спесивцеву аппарат не поверил. Сама же Айнагуль Борбуева еще за несколько минут до заседания по оглашению приговора надеялась, что суд учтет результаты исследования.
— Я прошла полиграф, ответила больше чем на 700 вопросов. Я надеюсь, что меня отпустят, — говорила она журналистам.
Тем не менее суд встал на сторону обвинения, посчитав, что нет основания не доверять показаниям потерпевшего. Борбуеву признали виновной.
— Сторона обвинения просила избрать подсудимой наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, — рассказал НГС помощник прокурора Октябрьского района Новосибирска Никита Краев. — Суд, с учетом нашего мнения, вынес приговор в виде 2 лет 6 месяцев, также с отбыванием наказания в колонии общего режима.
Реальный срок в колонии женщина получила в связи с тем, что не имеет российского гражданства и регистрации, а значит, по мнению суда, в любой момент может скрыться. При этом гражданский иск на 7 миллионов 10 тысяч рублей был оставлен без рассмотрения.
Сторона защиты уборщицы намерена обжаловать обвинительный приговор, пристально следить за делом пообещал и консул Киргизской Республики в городе Новосибирске Азамат Аблаев.
— С первых дней задержания вызывало сомнение, что эти деньги были. Мы присутствовали на каждом заседании и ни одного доказательства, что эти деньги были, не увидели. Мы надеемся на [итоговый] оправдательный приговор, речи о ее возвращении в Киргизскую Республику пока не идет, — заявил он журналистам.
НГС попытался связаться с потерпевшим, чтобы узнать, доволен ли приговором суда он, однако в суде Павел Спесивцев не появился, а его мобильный телефон оказался недоступен.
Ранее НГС писал о том, что двух братьев обвинили в краже 13 автомобилей на сумму 6,5 миллиона рублей.