Дело о краже сумки с 7 миллионами: уборщице назначили срок в Новосибирске
Она нашла сумку по дороге на работу — по словам обвиняемой денег внутри уже не было
Октябрьский районный суд Новосибирска сегодня вынес приговор по делу о краже сумки с 7 миллионами рублей. Уроженку Киргизии 44-летнюю Айнагуль Борбуевой отправили в колонию общего режима на 2,5 года.
Перед началом оглашения приговора Айнагуль Борбуева высказала надежду, что ее оправдают:
— Я прошла полиграф, ответила больше, чем на 700 вопросов. Я надеюсь, что меня отпустят, — сказала Борбуева.
Как следует из материалов дела, рано утром 4 ноября 2021 года женщина шла на работу и заметила на тротуаре забытую сумку:
— Около 6 часов 49 минут утра она находилась возле дома № 1 по улице Добролюбова и увидела на тротуаре у ограждения сумку с деньгами, принадлежащими ранее незнакомому ей потерпевшему. В это же время у обвиняемой возник преступный умысел, — озвучила НГС версию следствия помощник прокурора Октябрьского района Новосибирска Жанна Леонова. — Воспользовавшись тем, что за ее действиями никто не наблюдает, она тайно похитила имущество потерпевшего: сумку стоимостью 10 тысяч рублей, в которой находились денежные средства в сумме 7 миллионов рублей, завернутые в две наволочки, ручка и медицинская маска.
По данным следствия, сумка принадлежала новосибирскому бизнесмену, который накануне вечером засиделся с друзьями в ресторане и уезжая домой, забыл о сумке.
По информации гособвинителя, Борбуеву вычислили при помощи уличных камер видеонаблюдения: она оказалась единственным человеком, который подходил к забытой пьяным мужчиной сумке. Вину женщина не признала, заявив, что действительно нашла вещи на улице, но денег там уже не было.
На протяжении всего предварительного следствия и в суде Айнагуль Борбуева неоднократно заявляла, что когда она нашла сумку, никаких денег там не было. Кроме того, среди свидетелей, дававших показания по уголовному делу, не нашлось человека, который видел бы, что у потерпевшего была такая крупная сумма.
Несмотря на это суд счел Айнагуль Борбуеву виновной и приговорил ее к 2 годам и 6 месяцам в колонии общего режима.
Ранее НГС писал о том, как новосибирец взял кувалду и пошел ломать банкомат, чтобы украсть деньги. Проблемы с доказательством его вины вряд ли возникнут: его действия попали на видео.