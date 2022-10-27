Дело о краже сумки с 7 миллионами: уборщице назначили срок в Новосибирске

Октябрьский районный суд Новосибирска сегодня вынес приговор по делу о краже сумки с 7 миллионами рублей. Уроженку Киргизии 44-летнюю Айнагуль Борбуевой отправили в колонию общего режима на 2,5 года.



Перед началом оглашения приговора Айнагуль Борбуева высказала надежду, что ее оправдают:

— Я прошла полиграф, ответила больше, чем на 700 вопросов. Я надеюсь, что меня отпустят, — сказала Борбуева.