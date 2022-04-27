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Новосибирец забыл на дороге сумку с 7 миллионами: за кражу денег будут судить прохожую, которая их нашла

Обвиняемая утверждает, что денег в сумке уже не было

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Обвиняемой в краже гражданке Киргизии грозит срок за решеткой

Обвиняемой в краже гражданке Киргизии грозит срок за решеткой

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Дело о краже семи миллионов рублей рассмотрят в Октябрьском районном суде Новосибирска. В преступлении обвинили 44-летнюю уборщицу из Киргизии. По версии следствия, рано утром 4 ноября она нашла сумку с деньгами прямо на тротуаре и никому не сообщила о находке.

— Около 6 часов 49 минут утра она находилась возле дома № 1 по улице Добролюбова и увидела на тротуаре у ограждения сумку с деньгами, принадлежащими ранее незнакомому ей потерпевшему. В это же время у обвиняемой возник преступный умысел, — рассказала НГС помощник прокурора Октябрьского района Новосибирска Жанна Леонова. — Воспользовавшись тем, что за ее действиями никто не наблюдает, она тайно похитила имущество потерпевшего: сумку стоимостью 10 тысяч рублей, в которой находились денежные средства в сумме семи миллионов рублей, завернутые в две наволочки, ручка и медицинская маска.

По информации журналистов «Комсомольской правды», сумку с деньгами забыл на Добролюбова бизнесмен, который собирался заключить крупную сделку, но перебрал спиртного и просто забыл свои миллионы на асфальте.

— В тот вечер я отдыхал в ресторане. Мы с друзьями долго сидели, а потом каждый вызвал себе такси. Я вроде уезжал одним из последних, сумку оставил на тротуаре у ограждения. Я был пьян, — рассказал потерпевший журналистам.

Предполагаемую преступницу нашли быстро: как рассказали НГС в прокуратуре Октябрьского района, полицейские отсмотрели записи камер видеонаблюдения, установленные неподалеку от места преступления, и выяснили: после того как нетрезвый мужчина уехал на такси, к забытой им сумке подходила только одна женщина. Ей оказалась обвиняемая. Вину женщина не признала, заявив, что действительно нашла вещи на улице, однако денег в сумке уже не было.

Несмотря на это, следователи и прокуратура сочли вину женщины полностью доказанной, в ближайшее время уголовное дело начнут рассматривать в суде. Максимальное наказание по части 4 статьи 158 УК РФ — 10 лет лишения свободы со штрафом 1 миллион рублей, однако в материалах есть смягчающие обстоятельства. Как рассказали НГС в прокуратуре Октябрьского района Новосибирска, обвиняемая ранее не была судима и воспитывает малолетнего ребенка.

В конце января мы рассказывали о приговоре «Агенту Кэт» — продавщице из ювелирного магазина, которая вынесла с рабочего места золота больше чем на три миллиона рублей.

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