Новосибирец забыл на дороге сумку с 7 миллионами: за кражу денег будут судить прохожую, которая их нашла
Обвиняемая утверждает, что денег в сумке уже не было
Дело о краже семи миллионов рублей рассмотрят в Октябрьском районном суде Новосибирска. В преступлении обвинили
— Около 6 часов 49 минут утра она находилась возле дома
По информации журналистов «Комсомольской правды», сумку с деньгами забыл на Добролюбова бизнесмен, который собирался заключить крупную сделку, но перебрал спиртного и просто забыл свои миллионы на асфальте.
— В тот вечер я отдыхал в ресторане. Мы с друзьями долго сидели, а потом каждый вызвал себе такси. Я вроде уезжал одним из последних, сумку оставил на тротуаре у ограждения. Я был пьян, — рассказал потерпевший журналистам.
Предполагаемую преступницу нашли быстро: как рассказали НГС в прокуратуре Октябрьского района, полицейские отсмотрели записи камер видеонаблюдения, установленные неподалеку от места преступления, и выяснили: после того как нетрезвый мужчина уехал на такси, к забытой им сумке подходила только одна женщина. Ей оказалась обвиняемая. Вину женщина не признала, заявив, что действительно нашла вещи на улице, однако денег в сумке уже не было.
Несмотря на это, следователи и прокуратура сочли вину женщины полностью доказанной, в ближайшее время уголовное дело начнут рассматривать в суде. Максимальное наказание по части 4 статьи 158 УК РФ — 10 лет лишения свободы со штрафом 1 миллион рублей, однако в материалах есть смягчающие обстоятельства. Как рассказали НГС в прокуратуре Октябрьского района Новосибирска, обвиняемая ранее не была судима и воспитывает малолетнего ребенка.
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