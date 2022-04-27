Новосибирец забыл на дороге сумку с 7 миллионами: за кражу денег будут судить прохожую, которая их нашла

Дело о краже семи миллионов рублей рассмотрят в Октябрьском районном суде Новосибирска. В преступлении обвинили 44-летнюю уборщицу из Киргизии. По версии следствия, рано утром 4 ноября она нашла сумку с деньгами прямо на тротуаре и никому не сообщила о находке.



— Около 6 часов 49 минут утра она находилась возле дома № 1 по улице Добролюбова и увидела на тротуаре у ограждения сумку с деньгами, принадлежащими ранее незнакомому ей потерпевшему. В это же время у обвиняемой возник преступный умысел, — рассказала НГС помощник прокурора Октябрьского района Новосибирска Жанна Леонова. — Воспользовавшись тем, что за ее действиями никто не наблюдает, она тайно похитила имущество потерпевшего: сумку стоимостью 10 тысяч рублей, в которой находились денежные средства в сумме семи миллионов рублей, завернутые в две наволочки, ручка и медицинская маска.