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В аэропорту Толмачево задержали мужчину, который похитил 150 000 рублей из клатча

Он нашел клатч в туалете и решил присвоить себе содержимое

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Подозреваемый ранее уже нарушал положения Уголовного кодекса

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В новосибирском аэропорту Толмачево 27 апреля задержали мужчину, укравшего сумку со 150 000 рублей внутри. Об этом сообщили в транспортной полиции региона. Задержанный — ранее судимый 38-летний житель Челябинска.

— Злоумышленник прибыл в аэропорт Толмачево из города Норильска, где работал вахтовым методом, для того, чтобы улететь домой. Находясь в зале ожидания, он прошел в туалетную комнату, в одной из кабинок увидел клатч-сумку и, убедившись, что за его действиями никто не наблюдает, присвоил ее себе. После этого мужчина отправился в стерильную зону ожидать свой рейс, где был задержан.

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Полицейские опубликовали фрагмент допроса подозреваемого в краже

Видео: МВД на транспорте

В отношении мужчины завели уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК (кража). Ему светит до 5 лет колонии.

Накануне в новосибирском аэропорту Толмачево возле стойки регистрации умер мужчина.

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КражаАэропорт Толмачево
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