В аэропорту Толмачево задержали мужчину, который похитил 150 000 рублей из клатча

— Злоумышленник прибыл в аэропорт Толмачево из города Норильска, где работал вахтовым методом, для того, чтобы улететь домой. Находясь в зале ожидания, он прошел в туалетную комнату, в одной из кабинок увидел клатч-сумку и, убедившись, что за его действиями никто не наблюдает, присвоил ее себе. После этого мужчина отправился в стерильную зону ожидать свой рейс, где был задержан.