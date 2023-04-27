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В новосибирском аэропорту Толмачево возле стойки регистрации умер мужчина

Инцидент произошел 26 апреля

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Предполагается, что смерть не носит криминальный характер

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В новосибирском аэропорту Толмачево умер мужчина. Инцидент произошел вечером 26 апреля возле стойки регистрации. Информацию о происшествии НГС подтвердили в пресс-службе аэропорта Толмачево.

— Случай был, ситуацию не комментируем, — уточнили в аэропорту.

По данным источника НГС, смерть мужчины не носит криминальный характер. Как сообщили в пресс-службе Восточного МСУТ СК России, по факту обнаружения тела проводится проверка.

— Следственными органами Восточного МСУТ СК России проводится доследственная проверка, — сообщили в ведомстве.

По данным «Вести Новосибирск», труп человека заметили у стойки регистрации в аэропорту Толмачево. Тело находилось в аэропорту несколько часов.

Несколько дней назад в Новосибирске возле многоэтажного дома обнаружили тело человека. Погибшим оказался мальчик-подросток.

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