В новосибирском аэропорту Толмачево возле стойки регистрации умер мужчина

В новосибирском аэропорту Толмачево умер мужчина. Инцидент произошел вечером 26 апреля возле стойки регистрации. Информацию о происшествии НГС подтвердили в пресс-службе аэропорта Толмачево.
— Случай был, ситуацию не комментируем, — уточнили в аэропорту.
По данным источника НГС, смерть мужчины не носит криминальный характер. Как сообщили в пресс-службе Восточного МСУТ СК России, по факту обнаружения тела проводится проверка.
— Следственными органами Восточного МСУТ СК России проводится доследственная проверка, — сообщили в ведомстве.
По данным «Вести Новосибирск», труп человека заметили у стойки регистрации в аэропорту Толмачево. Тело находилось в аэропорту несколько часов.
Несколько дней назад в Новосибирске возле многоэтажного дома обнаружили тело человека. Погибшим оказался мальчик-подросток.