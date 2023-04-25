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Погибшим на Родниках оказался мальчик-подросток — следователи начали проверку

Тело обнаружили под окнами дома

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В обстоятельствах трагедии разбираются следователи

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Сегодня, 25 апреля, стало известно, что погибшим под окнами дома на улице Земнухова, 5/1 24 апреля оказался мальчик-подросток. Следователи устанавливают обстоятельства трагедии.

Информацию о том, что погибший — мальчик-подросток, подтвердили в пресс-службе следственного управления Следственного комитета РФ по Новосибирской области.

— В настоящее время следователем проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, также назначены необходимые судебные экспертизы, — рассказали НГС в ведомстве.

Как стало известно накануне, на место приезжали сотрудники полиции. Тело лежало под окнами многоэтажки.

— Но не во дворе, а с другой стороны дома, — рассказала читательница НГС Виктория. — Голову прикрыли пакетом синим. Я там была минут 30.

В конце марта в Новосибирске подросток погиб, когда пытался сбежать из детского дома. После этого следователи возбудили уголовное дело.

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