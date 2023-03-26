После смерти подростка в детдоме Новосибирска следователи возбудили уголовное дело

Новосибирские следователи возбудили уголовное дело после смерти воспитанника детского дома «Жемчужина».



В пресс-службе СК России по Новосибирской области сообщили, что расследуют дело по факту происшествия во время вечерней прогулки с 15-летним подростком по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Сейчас сотрудники ведомства устанавливают все обстоятельства произошедшего. Информацию о том, что подросток пытался сбежать и вылазил из окна, в СК не подтверждают.