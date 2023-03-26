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После смерти подростка в детдоме Новосибирска следователи возбудили уголовное дело

В ведомстве расследуют уголовное дело

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После происшествия на место вызывали медиков

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Новосибирские следователи возбудили уголовное дело после смерти воспитанника детского дома «Жемчужина».

В пресс-службе СК России по Новосибирской области сообщили, что расследуют дело по факту происшествия во время вечерней прогулки с 15-летним подростком по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Сейчас сотрудники ведомства устанавливают все обстоятельства произошедшего. Информацию о том, что подросток пытался сбежать и вылазил из окна, в СК не подтверждают.

Ранее сообщалось, что мальчик упал и потерял сознание, спасти его не удалось. После случившегося прокуратура Кировского района организовала проверку.

Муниципальный центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, «Жемчужина» находится на улице Ватутина, 30. На сайте центра указано, что его учредитель — департамент по социальной политике мэрии Новосибирска. Директором муниципального учреждения выступает Елена Молчанова.

Недавно в Алтайском крае 16-летний подросток врезался в припаркованный автомобиль при катании на тюбинге. Мальчик погиб на месте.

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