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Тема дняПодросток погиб при катании на «ватрушке»
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На Алтае 16-летний подросток погиб при катании «ватрушке» — она была привязана к машине

После инцидента возбудили уголовное дело

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Инцидент произошел вечером 20 ноября

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В Алтайском крае 16-летний подросток врезался в припаркованный автомобиль при катании на тюбинге. Как сообщает пресс-служба СУ СК РФ по региону, мальчик погиб на месте. «Ватрушка» была прицеплена буксировочным тросом к автомобилю его знакомого.

По данным ведомства, инцидент произошел вечером 20 ноября в поселке Сорокино города Бийска. Во время движения тюб с несовершеннолетним вылетел на обочину дороги и столкнулся с припаркованным автомобилем.

— В результате происшествия подросток получил травмы, от которых скончался на месте происшествия до приезда бригады скорой медицинской помощи, — сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону.

По факту смерти подростка возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Специалисты проводят комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.

В январе 2022 года в Новосибирской области при катании на привязанной к автомобилю «ватрушке» пострадала 21-летняя девушка. Сибирячка получила перелом основания черепа.

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