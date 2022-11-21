На Алтае 16-летний подросток погиб при катании «ватрушке» — она была привязана к машине

В Алтайском крае
По данным ведомства, инцидент произошел вечером 20 ноября в поселке Сорокино города Бийска. Во время движения тюб с несовершеннолетним вылетел на обочину дороги и столкнулся с припаркованным автомобилем.
— В результате происшествия подросток получил травмы, от которых скончался на месте происшествия до приезда бригады скорой медицинской помощи, — сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону.
По факту смерти подростка возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Специалисты проводят комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.
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