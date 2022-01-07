Девушка получила перелом черепа при катании на «ватрушке», привязанной к машине

В Новосибирской области 21-летняя девушка получила перелом основания черепа при катании на «ватрушке», привязанной к автомобилю. Инцидент произошел в Тогучинском районе Новосибирской области.
Девушку госпитализировали.
В настоящий момент полиция проводит проверку.
— По факту сообщения из медицинского учреждения о доставленной девушке с травмой сотрудниками проводится проверка, выясняются обстоятельства, при которых пострадавшая получила травму, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по НСО.
В начале января в Новосибирске в ЖК «Тулинка» ребенок получил травмы во время катания на горке. Мальчика доставили в больницу.
Также 1 января в Новосибирске исполнился год с момента трагедии, которая произошла в 2021 году в микрорайоне Весеннем. В тот день погибла