Девушка получила перелом черепа при катании на «ватрушке», привязанной к машине

Также 1 января в Новосибирске исполнился год с момента трагедии, которая произошла в 2021 году в микрорайоне Весеннем. В тот день погибла 8-летняя девочка, которая врезалась в ограждение при катании на «ватрушке». Мы узнали, чем закончилось уголовное дело.