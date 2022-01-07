7 января пятница
СЕЙЧАС -11°С
Пробки 2/10
usd 74.29
eur 84.07
Тема дняСмерть ветерана ВОВ — кто его заразил ковидом?
Все новости
Все новости

Девушка получила перелом черепа при катании на «ватрушке», привязанной к машине

Полиция проводит проверку

133
Обсудить

Поделиться

Девушке потребовалась медицинская помощь

Девушке потребовалась медицинская помощь

Поделиться

В Новосибирской области 21-летняя девушка получила перелом основания черепа при катании на «ватрушке», привязанной к автомобилю. Инцидент произошел в Тогучинском районе Новосибирской области.

Девушку госпитализировали.

В настоящий момент полиция проводит проверку.

— По факту сообщения из медицинского учреждения о доставленной девушке с травмой сотрудниками проводится проверка, выясняются обстоятельства, при которых пострадавшая получила травму, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по НСО.

В начале января в Новосибирске в ЖК «Тулинка» ребенок получил травмы во время катания на горке. Мальчика доставили в больницу.

Также 1 января в Новосибирске исполнился год с момента трагедии, которая произошла в 2021 году в микрорайоне Весеннем. В тот день погибла 8-летняя девочка, которая врезалась в ограждение при катании на «ватрушке». Мы узнали, чем закончилось уголовное дело.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

катание на «ватрушках»
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter