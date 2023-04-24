«Голову прикрыли пакетом»: тело человека нашли под окнами многоэтажки на Родниках

Вечером 24 апреля в Новосибирске возле многоэтажного дома обнаружили тело человека. Как сообщила читательница НГС Виктория, новосибирца нашли под окнами дома
— Но не во дворе, а с другой стороны дома, — рассказала Виктория. — Голову прикрыли пакетом синим. Я там была минут 30.
По словам сибирячки, на месте происшествия находился сотрудник полиции. В пресс-службе Министерства здравоохранения региона со ссылкой на главного врача скорой помощи подтвердили корреспонденту НГС факт обнаружения тела.
— Смерть до прибытия бригады, — сообщили в министерстве.
НГС обратился в пресс-службу ГУ МВД России по Новосибирской области и СУ СК РФ по региону с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации в ведомстве не сообщили детали происшествия.
В конце февраля в Новосибирске выпал с пятого этажа из окна собственной квартиры пожилой мужчина. Трагедия случилась в доме на улице Сибиряков-Гвардейцев.