Житель Новосибирска погиб, выпав из окна квартиры на пятом этаже

— По осени он ходил сгорбленный и как-то на подходе к дому упал без сознания. Его мальчики какие-то подхватили и завели в квартиру. Мы сына вызывали, скорая приезжала. Какое-то заболевание у него было. Я вчера с ним разговаривала, он передал мне показания счетчика. У него было бодрое, хорошее настроение. Некоторые в его возрасте кое-как говорят, а он нормально разговаривал. <…> Выпал он из кухонного окна. Жил в квартире один, два собственника — он и сын, — поделилась председатель ТСЖ.

