Житель Новосибирска погиб, выпав из окна квартиры на пятом этаже

Сегодня, 21 февраля, в десять часов утра, выпал с пятого этажа из окна собственной квартиры пожилой мужчина. Трагедия случилась в доме на улице Сибиряков-Гвардейцев. Об этом корреспонденту НГС рассказал житель дома.
— Я так понимаю, он выпал… Вроде как один жил. Сын у него где-то в другом месте живет, — сообщил НГС сосед погибшего.
Председатель ТСЖ дома, не пожелавшая называть свое имя, рассказала корреспонденту НГС, что погибшему в начале января исполнилось 89 лет, он был активным мужчиной, но в последнее время болел в силу возраста.
— По осени он ходил сгорбленный и как-то на подходе к дому упал без сознания. Его мальчики какие-то подхватили и завели в квартиру. Мы сына вызывали, скорая приезжала. Какое-то заболевание у него было. Я вчера с ним разговаривала, он передал мне показания счетчика. У него было бодрое, хорошее настроение. Некоторые в его возрасте кое-как говорят, а он нормально разговаривал. <…> Выпал он из кухонного окна. Жил в квартире один, два собственника — он и сын, — поделилась председатель ТСЖ.
— Следственным отделом по Кировскому району проводится доследственная проверка по факту обнаружения тела человека в Кировском районе города. Следователем проводится осмотр места происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, — прокомментировали корреспонденту НГС в пресс-службе СУ СКР по Новосибирской области.
В середине февраля НГС рассказывал, как 13-летнюю девочку нашли в сугробе под окнами многоэтажки в Советском районе.