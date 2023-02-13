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Срочно13-летнюю девочку нашли в сугробе под окнами
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В Новосибирске в сугробе под окнами многоэтажки нашли 13-летнюю девочку

Инцидент произошел в Нижней Ельцовке

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Инцидент произошел 8 февраля

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В Новосибирске 13-летнюю девочку нашли в сугробе под окнами многоэтажки в Советском районе. Информацию об этом НГС подтвердил источник в администрации района.

— Девочке 13 лет, семья благополучная. Нашли в сугробе, живая. Этим занимается комиссия по делам несовершеннолетних, — объяснил НГС источник.

Как сообщает издание «Родные берега», подростка нашли в сугробе в микрорайоне Нижняя Ельцовка на улице Экваторная 8 февраля. По данным издания, девочка упала в 10 часов утра с балкона 8-го этажа в сугроб, ее госпитализировали.

Журналист направил запрос в пресс-службу ГУ МВД по Новосибирской области, в полиции уточняют информацию.

30 января в Кировском районе под окнами многоэтажки обнаружили тело женщины.

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