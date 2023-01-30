В Кировском районе под окнами многоэтажки обнаружили труп женщины

В Новосибирске 30 января в Кировском районе под окнами многоэтажки обнаружили тело женщины. Информацию об этом НГС подтвердили в пресс-службе регионального МВД.
— На месте работают сотрудники полиции. Устанавливаются причины, обстоятельства произошедшего, личность женщины, — пояснили в ведомстве.
Как сообщили очевидцы в группе «Инцидент Новосибирск» во «ВКонтакте», тело нашли под окнами дома
Ранее в Новосибирске на Орджоникидзе, 21 девушка выпала из окна на парня, который проходил мимо. Оба погибли от полученных травм.