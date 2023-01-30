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В Кировском районе под окнами многоэтажки обнаружили труп женщины

По словам очевидцев, инцидент произошел на улице Герцена

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По словам очевидцев, женщина погибла на месте

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В Новосибирске 30 января в Кировском районе под окнами многоэтажки обнаружили тело женщины. Информацию об этом НГС подтвердили в пресс-службе регионального МВД.

— На месте работают сотрудники полиции. Устанавливаются причины, обстоятельства произошедшего, личность женщины, — пояснили в ведомстве.

Полиция устанавливает личность женщины

Полиция устанавливает личность женщины

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Как сообщили очевидцы в группе «Инцидент Новосибирск» во «ВКонтакте», тело нашли под окнами дома № 6 на улице Герцена. По словам свидетелей, женщина скончалась на месте.

Ранее в Новосибирске на Орджоникидзе, 21 девушка выпала из окна на парня, который проходил мимо. Оба погибли от полученных травм.

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