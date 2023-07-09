«Вырвались чудом из этого ада!» Туристы рассказывают, что происходит в ушедшей под воду Абхазии, куда на отдых отправились тысячи россиян

— Вырвались из Лдзаа (по-русски называют Лидзава) на машине, — рассказывает Сабина. — Ночью начался сильный ливень. К утру с гор начали сходить селевые потоки. Мы должны были уезжать в 8 утра, но сели затопили Лдзаа, Пицунду и начало Гагры. В итоге мы более пяти часов пытались переплыть всё это. Затопило дома гостевые на четверть, машины плыли. Многие туристы, которые только ехали в Абхазию, не решались проплыть и разворачивали машины. А те, кто, наоборот, уезжал из Абхазии — прорывались. Мы прорвались, но полсалона было в воде до начала сидений. Глубокие ямы.

