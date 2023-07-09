«Вырвались чудом из этого ада!» Туристы рассказывают, что происходит в ушедшей под воду Абхазии, куда на отдых отправились тысячи россиян

Страшным потопом закончился отпуск журналиста 161.RU Сабины Бондарь из Ростова. С семьей она отдыхала в Абхазии и уже собирались домой, как в ночь на воскресенье, 9 июля, начался страшный ливень. Местные жители говорят, что такого не было почти 70 лет. Затоплены дома, дороги, люди остались без электричества.
— Вырвались из Лдзаа (по-русски называют Лидзава) на машине, — рассказывает Сабина. — Ночью начался сильный ливень. К утру с гор начали сходить селевые потоки. Мы должны были уезжать в 8 утра, но сели затопили Лдзаа, Пицунду и начало Гагры. В итоге мы более пяти часов пытались переплыть всё это. Затопило дома гостевые на четверть, машины плыли. Многие туристы, которые только ехали в Абхазию, не решались проплыть и разворачивали машины. А те, кто, наоборот, уезжал из Абхазии — прорывались. Мы прорвались, но полсалона было в воде до начала сидений. Глубокие ямы.
По словам Сабины, при выезде из Абхазии образовались пробки километра на три, которые почти не двигались. Часть машин разворачивалась.
Наши журналисты из SOCHI1.RU передают, что остановлено движение поездов, в Гагрском районе сильный дождь размыл пути в районе железнодорожного вокзала, а также шпалы провисли на станции Бзыпь.
— Сейчас обследуем участок Гагра — Цандрипш. Возможно, и там что-то произошло. После отправки пассажирского поезда Москва — Сухум движение поездов было приостановлено. Электропоезд «Ласточка» остановится на станции Цандрипш, — рассказал главный инженер АЖД Леонид Куруа. Технические составы вышли на линию, специалисты разбирают заваленные камнями и глиной пути.
Почти все жители Гагрского района остались без света. Масштабы повреждений линий электропередачи неизвестны, как нет и прогнозов по времени их восстановления. Ущерб, нанесенный стихией, еще предстоит узнать, но кажется, что он будет немалым.
Как рассказывает Сабина Бондарь, Лдзаа, Пицунда и часть Гагры в воде. На дорогах валяются снесенные деревья, летят камни с гор. Машины, по словам Сабины, стоят в гребучей пробке, потому что тонут.
— Мы вырвались чудом из этого ада, — в салоне вода, но прорвались. Куча туристов просто стоит перед реками воды. А большинство машин с уральскими, сибирскими номерами. Люди ехали издалека, чтобы отдохнуть, и тут такое! — рассказывает журналист. — Мы хоть успели отдохнуть, и не так обидно. Но страшно просто!
Нечто подобное происходило и на главном курорте страны. В Сочи и сейчас продолжает действовать штормовое предупреждение. Сегодня рано утром залповый ливень затопил федеральную трассу в Адлере. По сообщению очевидцев, сильный дождь шел около 10 минут, трасса моментально стала заливаться и вода местами доходила человеку почти по пояс. Объемы ливневых вод были настолько большие, что ливневки не справлялись. Движение по направлению к центру Сочи затруднено, сообщают водители.
Также залповый дождь обрушился сегодня утром на Хосту, он был непродолжительный, но наделал много бед. По словам синоптиков, на район выпало более 80 миллиметров осадков. Припаркованные в одном из дворов многоквартирного дома автомобили смыло, их сдержала опорная стена, которая остановила машины. Жители близлежащих домов проснулись от того, что во всех автомобилях сразу сработала сигнализация. Среди них есть машины из других регионов, люди приехали отдыхать и лишились собственности. На месте работают сотрудники МЧС. Напомним, 9 и 10 июля на территории Сочи ожидаются сильные дожди, ливни с грозами и градом. На реках вероятны резкие подъемы уровней воды, местами с достижением неблагоприятных отметок.
Возрастает риск схода селевых потоков малого объема. При грозе — шквалистое усиление ветра до 15–17 метров в секунду. На участке Магри — Веселое имеется опасность формирования смерчей над морем.
Жителям города и туристам рекомендовано воздержаться от отдыха у воды и предпринять все необходимые меры предосторожности. В случае чрезвычайной ситуации необходимо звонить по номеру 112.
Вот что сообщает МЧС Абхазии:
— Залповый ливень, который подмыл республиканскую трассу, а также железнодорожное полотно в Гагрском районе, затопил первые этажи домов в Гагре, в селе Лдзаа, прекратился. Вода убывает с залитых территорий, жертв и крупных разрушений в республике нет, эвакуация не проводилась. Глава МЧС Лев Квициния совершил облет пострадавших населенных пунктов. Устанавливается масштаб наводнения и оценивается ущерб. Сотрудники МЧС помогают жителям откачивать воду из домов. Жителям и гостям республики настоятельно рекомендуют не покидать свои дома и гостиницы, не выезжать на автомобилях в Гагре и Пицунде, поскольку сегодня ночью ожидается сильный дождь. Автомобили лучше убрать на высокие места, которые не подвергаются затоплению. Пляжи в Гагрском районе закрыты. Купание в шторм опасно для жизни. Ведется разбор завалов на ж/д путях. Погода наладится завтра к вечеру.
В вот, что происходит в Сочи.