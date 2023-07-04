«Побои снял, съездил на освидетельствование»: в медклинике «1+1» заявили, что охранник пострадал в конфликте с силовиками

О ситуации в клинике «1+1» НГС рассказывал 29 июня с утра, когда туда пришел спецназ ФССП и заблокировал работу учреждения. Днем в клинике появилась полиция и были замечены неизвестные мужчины в спортивной одежде. Позднее в ГУ ФССП РФ по Новосибирской области пояснили, почему их сотрудники заблокировали клинику, а директор клиники объяснила, почему судебные приставы ошибаются, настаивая на выселении. В понедельник, 3 июля, утром одному из врачей, которого силовики не пустили в клинику, стало плохо прямо возле здания. В здание медцентра занести ее не разрешили, пришлось вызывать скорую помощь. А позднее НГС рассказал, как представители ФССП угрожали физической силой пациентам стационара клиники, требуя от них покинуть палаты.