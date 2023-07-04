«Побои снял, съездил на освидетельствование»: в медклинике «1+1» заявили, что охранник пострадал в конфликте с силовиками

В заблокированной силовиками медклинике «1+1» заявили, что в конфликте с сотрудниками ФССП пострадал охранник. Он не хотел отдавать ключи от кабинетов людям в камуфляже и масках. Об этом корреспонденту НГС рассказали директор по кадрам и быту клиники и сам охранник.
— Охранник побои снял, съездил на освидетельствование, — сообщила журналисту директор по кадрам и быту Елена Соколкина. Инцидент произошел накануне, 4 июля.
Сам охранник сообщил, что перед началом конфликта, ему никто не представлялся и никакие документы не предъявлял.
— Я был на рабочем посту, они подошли ко мне в масках, сказали, мол, закрывай двери. Я сказал, что не могу без ответственного лица. Потом сказал им, что они полномочия превышают. Тогда меня обступили трое вооруженных сотрудников, — рассказал мужчина, отметив, что к нему применили физическую силу и он намерен идти с заявлением в полицию.
В справке, выданной пострадавшему в Городской клинической больнице скорой медицинской помощи № 2, зафиксирован «ушиб мягких тканей шеи и передней брюшной стенки».
В пресс-службе полиции по Новосибирской области сообщили, что информация об этом конфликте им пока неизвестна. НГС отправил запрос в ФССП по Новосибирской области.
О ситуации в клинике «1+1» НГС рассказывал 29 июня с утра, когда туда пришел спецназ ФССП и заблокировал работу учреждения. Днем в клинике появилась полиция и были замечены неизвестные мужчины в спортивной одежде. Позднее в ГУ ФССП РФ по Новосибирской области пояснили, почему их сотрудники заблокировали клинику, а директор клиники объяснила, почему судебные приставы ошибаются, настаивая на выселении. В понедельник, 3 июля, утром одному из врачей, которого силовики не пустили в клинику, стало плохо прямо возле здания. В здание медцентра занести ее не разрешили, пришлось вызывать скорую помощь. А позднее НГС рассказал, как представители ФССП угрожали физической силой пациентам стационара клиники, требуя от них покинуть палаты.