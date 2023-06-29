Крупные мужчины в спортивных костюмах пришли в заблокированную клинику: они засели на обед в детской комнате

В медицинскую клинику «1+1», которую утром занял спецназ УФССП, приехала полиция. Сотрудников МВД на помощь позвали медики. Кроме того, в медцентр пришли неизвестные мужчины и устроили обед в детской игровой комнате. Об этом корреспонденту НГС сообщила директор клиники Татьяна Тищенко.
— На входе в клинику продолжают стоять силовики (спецназ УФССП. — Прим. ред.), но сейчас они уже сами в какой-то растерянности. В одну дверь — у нас же несколько входов с улицы — силовик в маске никого не пускает, при этом во вторую дверь такие же ребята в форме пускают всех, — рассказала Тищенко.
Директор клиники уточнила, что представители их компании уже отправили заявления в полицию и Следственный комитет, а также вызвали полицию на место. Сотрудники МВД уже приехали и разбираются в происходящем.
Помимо силовиков УФССП, в здании медцентра замечены коротко стриженые накачанные люди в спортивной форме. Они, как сообщила директор, разместились в детской зоне.
— Кто они такие — непонятно, они не представляются, сидят в детской зоне, обедают. Им принесли большой пакет KFC, — заметила директор.
По словам врачей клиники, сейчас в здании находятся десять человек в камуфляжной форме с оружием и более десятка неизвестных в спортивной форме.
На данный момент в клинике работают первый и второй этажи, это стационар, где лежат больные на обследовании и после операции, и хирургическое отделение, а остаются заблокированными третий и четвертый этажи, где находятся терапевты, неврологи, детское отделение, административные помещения и конференц-зал.
НГС также обратился за комментарием в пресс-службы МВД по НСО и УФССП по НСО.
Сегодня утром НГС рассказал о том, что популярную клинику «1+1» заняли силовики. Клиника ведет судебный спор с собственником здания, который может находиться в США.