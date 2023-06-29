Крупные мужчины в спортивных костюмах пришли в заблокированную клинику: они засели на обед в детской комнате

НГС также обратился за комментарием в пресс-службы МВД по НСО и УФССП по НСО.



Сегодня утром НГС рассказал о том, что популярную клинику «1+1» заняли силовики. Клиника ведет судебный спор с собственником здания, который может находиться в США.